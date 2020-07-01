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"Ciddiyetin 10'da 1'i bile gösterilmedi"

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"Ciddiyetin 10'da 1'i bile gösterilmedi"

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “ülkeye tarifeli uçuşlarla bugün başlayan karantinasız girişler döneminde, halka, hükümetin göstermediği ciddiyeti gösterme ve uzmanların bütün öneri ve uyarılarına harfiyen uyma” çağrısı yaptı.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aylarca, ülkenin “yeni normale” hazırlanması gerektiğini söylediklerini ancak gösterilmesi gereken ciddiyetin, sorumluluğun, basiretin onda birinin dahi gösterilmediğini kaydetti.

“Hazırlıksız olduğumuzu hükumetteki bakanlar dahil herkes söylemiş olmasına karşın bugün itibarıyla ülkeye karantinasız girişler başladı” diyen Erhürman, halka şu çağrıyı yaptı:

“Kendimizi, özellikle risk grubundaki insanlarımızı korumamız lazım. Bir de baş edemeyecekleri bir yükün altına girmelerine izin vermememiz gereken sağlık çalışanlarımızı. Lütfen bir kez daha hükumetin göstermediği ciddiyeti biz gösterelim ve bugünden itibaren uzmanların bütün önerilerine ve uyarılarına harfiyen uyalım...”

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