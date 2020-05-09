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Çiçekçilerde ve mağazalarda Anneler Günü telaşı

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Çiçekçilerde ve mağazalarda Anneler Günü telaşı

Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de yarın kutlanacak olan Anneler Günü nedeniyle gerek çarşı ve mağazalarda gerekse çiçekçilerde hareketlilik gözden kaçmıyor.

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle tedbirli bir şekilde kutlanması konusunda uzmanların uyarısı olması nedeniyle birçok vatandaşın annelerini ziyaretlerini bugünden yapmayı planladığı bildirilirken, ziyaretlerde annelerine küçük bir hediye veyahut çiçek almak isteyen vatandaşlarımız ise alış veriş yaptıkları gözlemlendi.

Özellikle çiçekçilerde yoğunluk gözden kaçmazken, giysi veyahut farklı bir hediye almak isteyen vatandaşlarımızın ise mağazalarda hediye seçtikleri görüldü.

Bu arada Lefkoşa’da birçok büyük alış-veriş merkezi de Anneler Günü nedeniyle alış-veriş yapan annelere küçük birer çiçek fidanı hediye ettiği bildirildi.

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