banner255
banner69
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
15 0
2020'nin ilk günü Ercan'da yoğunluk hat safhada olacak
2020'nin ilk günü Ercan'da yoğunluk hat safhada olacak
51 0
 
Akile Ruh Ekizoğlu'ndan muhteşem bir şiir kitabı
Akile Ruh Ekizoğlu'ndan muhteşem bir şiir kitabı
36 0
Böyle duyarsızlık olmaz
Böyle duyarsızlık olmaz
54 0
Şampiyon GAÜ
Şampiyon GAÜ
212 0
Akile Ruh Ekizoğlu,
Akile Ruh Ekizoğlu, "İki Parça " isimli şiir kitabını tanıttı
20 0
Çiftçinin yüzü yağmurlarla gülüyor
Çiftçinin yüzü yağmurlarla gülüyor
22 0
banner355

Çiçek Hastalığı olan işletmeler dezenfekte edildi

banner27

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi, Karpaz bölgesinde koyun ve keçilerde çiçek hastalığı şüphesi görülen 5 kilometrelik alandaki işletmede ve çevresinde  dezenfeksiyon ilaçlamasının ilk etabını tamamladı

Çiçek Hastalığı olan işletmeler dezenfekte edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Dipkarpaz Bölgesi’nde Çiçek Hastalığı şüphesi bulunan küçükbaş işletmeleri inceledi.

Bakan Oğuz, dezenfeksiyon çalışmalarını inceleyerek, şüpheli olan ağıl sahipleriyle görüştü.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz'a ziyaretinde Veteriner Dairesi  Müdür Vekili Mehmet İsfendiyaroğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Komitesi üyeleri, Bakanlık yetkileri ile Dipkarpaz Belediyesi  yetkilileri eşlik etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi, Karpaz bölgesinde koyun ve keçilerde çiçek hastalığı şüphesi görülen 5 kilometrelik alandaki işletmede ve çevresinde  dezenfeksiyon ilaçlamasının ilk etabını tamamladı.

Dipkarpaz köyündeki dezenfeksiyon işlemleri, Dipkarpaz Belediyesi ve Orman Dairesi ile iş birliğiyle yapıldı.

Dezenfeksiyon işlemlerine periyodik olarak tüm işletmelerde devam edileceği açıklandı.

Dipkarpaz köyündeki küçükbaş hayvanların kasaplık kesimlerinin Veteriner Dairesi’nin özel izine tabi tutularak, Veteriner Dairesi’nin uygun göreceği mezbaha veya mezbahalarda yapılacağı belirtildi.

Dipkarpaz köyündeki hayvancılık işletmelerinin, Bölge Veteriner  Dairesi  tarafından yakın takip ve kontrolü altında olduğu vurgulandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.