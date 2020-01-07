Çiçek Hastalığı nedeniyle ince ava yasak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Karpaz bölgesinde hayvanlarda görülen çiçek hastalığına karşı mücadele çerçevesinde ince avın Dipkarpaz'daki 1 numaralı bölgede iki hafta yasaklanmasının gündemde olduğunu; bugün toplanacak Bakanlar Kurulu’nda bu yönde karar alınacağını açıkladı.

Oğuz, bölgedeki tüm hayvan üreticilerinin bilgilendirildiğini ve dezenfekte koşullarına da uyulduğunu; bulaşmanın önlenmesi için bir ay süreyle bölgeden hayvan çıkışına izin verilmeyeceğini söyledi. Oğuz, çiçek hastalığının insanlara bulaşmadığını ve Karpaz dışındaki bölgelerde görülmemesinin sevindirici olduğunu da ifade etti.