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Çiçek Hastalığı nedeniyle ince ava yasak

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Karpaz bölgesinde hayvanlarda görülen çiçek hastalığına karşı mücadele çerçevesinde ince avın Dipkarpaz'daki 1 numaralı bölgede iki hafta yasaklanmasının gündemde olduğunu; bugün toplanacak Bakanlar Kurulu’nda bu yönde karar alınacağını açıkladı.

Çiçek Hastalığı nedeniyle ince ava yasak

   

Oğuz, bölgedeki tüm hayvan üreticilerinin bilgilendirildiğini ve dezenfekte koşullarına da uyulduğunu; bulaşmanın önlenmesi için bir ay süreyle bölgeden hayvan çıkışına izin verilmeyeceğini söyledi. Oğuz, çiçek hastalığının insanlara bulaşmadığını ve Karpaz dışındaki bölgelerde görülmemesinin sevindirici olduğunu da ifade etti.

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