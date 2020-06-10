Chicago'da 60 yılın en kanlı günü

Suçun başkenti ABD'nin Chicago kentinde bir günde 18 cinayet işlendi.

Rakamlar bunun son 60 yılın en kanlı günüo olduğunu gösteriyor. Aynı haftasonu işlenen toplam cinayet sayısı ise 27 oldu.

ABD'de silahlı ölümün en fazla olduğu Illionois eyaletinin Chicago kentinde son 60 yılın en kanlı günü yaşandı.



Chicago polis departmanı tarafından paylaşılan bilgilere göre 31 Mayıs 2020 tarihinde bir gün içerisinde 18 cinayet işlendi. Ayrıca söz konusu haftasonu yaşanan toplam cinayet sayısı da 27 oldu.



Bu suçun başkenti olarak adlandırılan kentte son 60 yılda bir günde işlenen cinayet rekoru. Öldürülenler arasında lise ve üniversite öğrencileri, genç kadınlar bulunuyor.

Chicago Suç Laboratuvarı araştırmacılarından Max Kapustin, "Böyle bir şeyi hiç görmedik. Bunu nasıl anlatacağımı bile bilmiyorum. Daha önce yaşananların ötesinde bir şey" dedi.



Kapustin'in görev yaptığı laboratuvar 1961 yılından beri kentte işlenen cinayetleri kaydediyor. Cinayetler kentinde her yıl yüzlerce ölüm yaşanıyor. Son olarak 2019 yılında 500'den fazla cinayet işlendi.



Rakamlar kentteki ölümlerin yavaş da olsa azaldığını gösteriyor. 2016 yılında 762 kişi cinayete kurban gitmişti.