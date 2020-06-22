banner411
banner69
Karadağ’da Lefke klasiği
Karadağ’da Lefke klasiği
106 0
Karting sezonu açıldı
Karting sezonu açıldı
17 0
 
117 0
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
Gençler, Dörtyol’u rahat geçti
89 0
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
Ticaret Odası yeni oda meclisi belirlendi
77 0
Gece Ebuka ile güzel
Gece Ebuka ile güzel
94 0
Leymosun derbisi Gıravatlıların
Leymosun derbisi Gıravatlıların
108 0
banner460

Charter uçuşlar devam ediyor

banner27

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin duyurusuna göre, Ercan Havalimanı’ndan Ankara Esenboğa Havalimanı’na yarın akşam Türk Hava Yolları tarafından sefer düzenlenecek.

Charter uçuşlar devam ediyor

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin organize ettiği charter uçuşlar devam ediyor.

Koltuk sayısı sınırlı sayıda olduğundan ilk başvuruların biletlemesinin yapılacağı belirtildi ve başvuruların THY çağrı merkezine ve web sitesinden yapılabileceği ifade edildi.

Öte yandan Pegasus Havayolları tarafından Ercan’dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na seferler düzenleniyor. Cuma ve pazar günü düzenlenecek seferler için biletler Pegasus Havayolları internet sitesi veya KITSAB üyesi bir seyahat acentelerinden temin edilebilecek.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı karara göre, tarifeli uçuşlar, 1 Temmuz’da başlıyor. Gelecekleri ülkelerin risk grubuna göre değerlendirilecek yolcuların tamamından PCR negatif test sonucu istenecek. Ancak bazı ülkelerden gelenlere KKTC’de de PRC testi yapılacak. Riski yüksek ülkelerden gelen yolcular ücretini kendi karşılamak koşuluyla 14 gün karantinada kalacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.