Cezaevindeki tutuklu ve mahkumlardan örnek toplumsal dayanışma hareketi

Merkezi Cezaevi’nde bulunan tutuklu ve mahkumların toplumsal dayanışmaya örnek teşkil edecek bir çalışma içine girerek koruyucu maske üretimi yapıyor

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Merkezi Cezaevi’nde bulunan tutuklu ve mahkumların toplumsal dayanışmaya örnek teşkil edecek bir çalışma içine girerek koruyucu maske üretimi yaptıklarını açıkladı.

Baybars, bu toplumsal dayanışma örneğinden dolayı cezaevindeki tüm tutuklu ve mahkumlara teşekkür etti.

Ayşegül Baybars’ın paylaşımı şöyle:

Bugün, içinden geçtiğimiz zor dönemde toplum olarak önemli bir dayanışma içerisinde olduğumuzu görüyorum. Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri de Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutuklu insanlarımız tarafından ortaya konmaktadır. Tutuklu ve mahkumlarımız, halkımızın en önemli ihtiyaçlardan biri olan koruyucu maske sıkıntısının aşılması için cezaevi atölyelerimizde gönüllü olarak emeklerini ortaya koyarak, koruyucu maske üretimine başlamışlardır. Bakanlığımız bünyesinde üretilen bu maskeler, talep eden kurumlarımıza, belediyelerimize ve ihtiyaç duyulan alanlara dağıtılacaktır. Korona Virüse karşı verilen mücadelede, aldıkları sorumluluk, ortaya koydukları dayanışma ruhu ve emekleri için cezaevindeki tüm insanlarımıza şahsım ve bakanlığım adına teşekkür ederim.