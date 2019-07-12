Cezaevindeki telefon görüşmelerine yüzde 100 zam

Cezaevinde yapılan telefon görüşmeleri ücretlerine yüzde 100 zam geldi

Merkezi Cezaevi’nde yapılan telefon görüşmeleri ücretlerine yüzde 100 oranında zam yapıldı.

Mahkumlar bundan böyle yakınlarıyla yapacakları telefon görüşmelerinde artık iki misli ücret ödemek zorunda kalacak.

Ekonomik kriz varken yapılan bu karara tepki gösteren mahkumlar, cezaevindeki telefon görüşmeleri için artık kartlı sisteme geçilmesini istedi.

Şu anki sistemde yükledikleri kontörün ne kadar kaldığını bilmediklerini belirten mahkumlar, kartlı sistemde bunun önüne geçilmiş olacağını söyledi.