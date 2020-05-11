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Cezaevindeki tedbirler sonuç verdi

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Cezaevinde hiçbir vaka görülmemesi, hem salgının yayılmasını engelledi, hem de mahkum ve yakınlarını sevindirdi

Cezaevindeki tedbirler sonuç verdi

Merkezi Cezaevi'nde alınan sıkı tedbirler, koronavirüse karşı etkili oldu. Cezaevinde hiçbir vaka görülmemesi, hem salgının yayılmasını engelledi, hem de mahkum ve yakınlarını sevindirdi.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, cezaevinde görevli Psikolog  Dr. Hazar Çoli ve iç güvenlik müdürü Fatih Erdoğan'ın mahkumlarla devamlı istişare içinde olmaları, bu süreçte önemli bir rol oynadı.

Cezaevi için önce endişeli olan mahkum ve aileleri, alınan sıkı tedbirleri gördükten sonra Cezaevi Müdürü Metin Bilmem ve ekibine teşekkür etti.

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