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Cezaevindeki açık görüşe alfabetik uygulama

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Cezaevindeki açık görüşe alfabetik uygulama
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Merkezi Cezaevi’nde Kurban Bayramı nedeniyle yapılacak olan açık görüşler için alfabetik uygulama gerçekleştirilecek.

Merkezi Cezaevi’nde tutuklu ve mahkumlar, bayram boyunca açıklanan program dahilinde, cezalarına ve isimlerinin baş harfinin dikkate alınacağı alfabetik sıraya göre açık görüş yapabilecek.

Örneğin bayramın birinci günü isminin ilk harfi F’ye kadar olan ağır cezalılar 09.00’dan itibaren ilk 3 saatte açık görüş yaparken, M’ye kadar olan ikinci ağır cezalı grubu 13.00’ten itibaren açık görüş yapacak.

Ancak bu uygulama bazı mahkum yakınlarının tepkisini çekti. Açık görüşte cezaevinde bulunan iki tutukluyu adının harfine göre bir günde ziyaret etme imkanı bulamayacak olan kişiler, bayramın başka günü de cezaevine gelmek zorunda kalacak.

Öte yandan konuyla ilgili konuşan Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, alfabetik uygulamanın geçmiş yıllarda da uygulandığını ve buradaki amacın ziyaretçi yoğunluğunun önüne geçmek olduğunu söyledi

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