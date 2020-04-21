Cezaevinde yine açlık grevi başladı

Cezaevi’nde çok sayıda mahkum, Şartlı Tahliye’deki uygulamaları protesto etmek amacıyla açlık grevi başlattı

Merkezi Cezaevi’nde çok sayıda mahkum, Şartlı Tahliye’deki uygulamaları protesto etmek amacıyla açlık grevi başlattı.

Dün akşam yemek almayı reddeden mahkumların, bugün de eylemlerine devam edecekleri öğrenildi.

Nisan ayı için 111 mahkûma erken tahliye şansı doğmuştu ancak sadece 37 kişi yararlanabildi.

Coronavirüs salgınına karşı cezaevinde yoğunluğu azaltmak için yapılan ‘erken tahliye’ adımı, şimdilik hedefine ulaşamadı.

Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle Nisan ayı için 111 mahkûma erken tahliye şansı doğmuştu ancak sadece 37 kişi yararlanabildi.

Türkiye ve yabancı 74 mahkûmun talebi ise askıya alındı. Cezaevinde halen 506 mahkûm bulunurken, yoğunluğun azaltılması için yapılan tüzük değişikliği amacına ulaşmadı.

Coronavirüs nedeniyle hava ve deniz ulaşımının olmaması, ihraç işlemlerinin gerçekleşmemesi nedeniyle yabancı uyruklu mahkûmların talebi askıya alındı.

Nisan ayında tahliye edilmesi öngörülen 111 kişiden sadece 37’si KKTC-TC ve KKTC vatandaşı olduğu için tahliye olabildi.

Geçtiğimiz Cuma günü 37 kişi cezaevinden çıkış yaparken, hak elde eden 74 kişi beklemeye alındı. Mayıs ve Haziran aylarında 150 kişinin daha erken tahliye olması öngörülürken, cezaevinde hala 506 mahkumun bulunduğu öğrenildi.