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Cezaevinde sular durulmuyor

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Korona virüsü salgını nedeniyle af talep eden ve Cezaevinin sağlıksız olduğu gerekçesiyle açlık grevi başlatan birçok mahkum, yemek almamaya bugün de devam etti,

Cezaevinde sular durulmuyor

Merkezi Cezaevi’nde sular durulmuyor.  Eylemler nedeniyle cezaevinde mahkumlar ve tutuklukların yakınlarıyla yaptıkları telefon görüşmesi ise halen yasak. Cezaevini telefonla arayan ve bilgi almak isteyen mahkum yakınlarının telefonları cevapsız kalıyor. Cezaevi yönetiminin telefonlara cevap vermemesi, mahkum yakınlarını daha da endişelendiriyor. İki günden beri Merkezi Cezaevi önünde eylem yapan mahkum yakınlarının ilerleyen saatlerde yeniden eylem yapma hazırlığında oldukları öğrenildi. Mahkum yakınları, cezaevi şartlarının koronavirüs açısından yeterli olmadığını iddia ederek mahkumların yeni cezaevine taşınana kadar serbest bırakılmasını talep ediyor

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