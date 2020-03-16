Cezaevinde sular durulmuyor

Cezaevinin sağlıksız olduğu gerekçesiyle açlık grevi başlatan mahkumlar dün de yemek almama eylemlerine devam etti. Dışarıda ise aileleri eylemdeydi. Kamyonetle cezaevi bahçe kapısını kırmaya çalışan eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı, 10 kişi tutuklandı

Merkezi Cezaevi’nde sular durulmuyor. Korona virüs salgını nedeniyle af talep eden ve Cezaevinin sağlıksız olduğu gerekçesiyle açlık grevi başlatan mahkumlar dün de yemek almama eylemlerine devam etti. İki mahkumun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Merkezi Cezaevi’ndeki bazı hükümlü ve tutukluların yakınlarının dün Cezaevi’nde önünde yaptığı eylemde ise olaylar çıktı, polis eyleme müdahale etti, çok sayıda kişi tutuklandı.

Cezaevi önünde toplanan mahkum yakınları, cezaevi şartlarının koronavirüs açısından yeterli olmadığını iddia ederek mahkumların yeni cezaevine taşınana kadar serbest bırakılmasını talep etti.

Sakin başlayan eylem, akşam saatlerinde bir grubun olay yerine toplu olarak gelmesi ile büyüdü. Kamyonet bir araçla cezaevi bahçe kapısını kırmaya çalışan eylemcileri polis engellemeye çalıştı ancak eylemin dozu arttı.

Kapı önünde ateş yakarak cezaevine taş atmaya başlayan gruba

Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soyalan’ın emriyle

polis müdahale etti. Polisin müdahalesine Çevik Kuvvet de destek verdi. Ardından ateşi söndürmeye gelen itfaiye aracına eylemciler tarafından taş atıldı.

Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye aracına engel olmaya çalışan ve gelişi güzel taş attığı tespit edilen 10 mahkum yakını tutuklandı.

Öte yandan mahkum yakınları Merkezi Cezaevi’nde hijyen olmayan şartlar nedeniyle yakınları açısından kaygılı olduklarını belirtti.

Aileler önceki gün gerçekleşen eylemden sonra yakınlarının içerde dayak yediklerini iddia etti.

Eylemler nedeniyle cezaevinde mahkumlar ve tutuklukların yakınlarıyla yaptıkları telefon görüşmesi yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı ise, “Cezaevinde tutuklu / mahkum olarak bulunan insanlarımızın akrabaları ve aileleri de alınan tedbirler, yakınlarının sağlığı konusunda müsterih olsunlar” açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı’ndan Merkezi Cezaevi’ndeki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Dün (önceki gün) bazı mahkumlar tarafından başlatılan yemek almama girişimi de bugün (dün) itibarıyla yarı yarıya azalmış ve yarıdan fazla kişi yemeklerini almaya başlamıştır. Bu sayının gittikçe artması ve bu ortamda fırsatçılıkla belli mahkumların başlattığı bu eylemin son bulması için gerekli görüşmeler de idare tarafından sürdürülmektedir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Merkezi Cezaevinde, Coronavirüs tedbirler çerçevesinde sabah, öğle ve akşam sayımlarında tutuklu ve mahkumların düzenli sıcaklık ölçümleri yapılmakta olup herhangi bir yüksek ateş tespit edilmemiştir. Böbrek taşı sıkıntısı çeken bir mahkum ise hastaneye sevk edilmiştir. Bu kriz döneminde bakanlığımız ülke çapında Coronavirüs tedbirleri kapsamında kamu sağlığının korunması için alınan kararları dikkatli ve eksiksiz bir şekilde merkezi cezaevinde de harfiyen uygulamaktadır. Cezaevinde tutuklu / mahkum olarak bulunan insanlarımızın akrabaları ve aileleri de alınan tedbirler, yakınlarının sağlığı konusunda müsterih olsunlar. Cezaevinde gerekli her türlü tedbir alınmıştır.”

