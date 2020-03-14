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Cezaevinde mahkumlar isyan noktasında

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Merkezi cezaevinde mahkumların yaşam şartları insanlık dışı bir ortamda devam ediyor.

Cezaevinde mahkumlar isyan noktasında

Kapasitesi üzerinde tutuklularla dolan cezaevinde geçmiş aylarda mescit bozularak koğuş haline getirilmişti. Dün itibarıyle de sinama salonu olarak kullanılan salon koğuşa çevrildi. Korona virüse karşı mahkumların açık görüşmeleri kaldırıldı fakat hergün cezaevine muayene yapılmadan sayısız mahkum getirilmeye devam ediliyor. Makhumların, yemek şirketinin cezaevine yemek getiren personelinin düzenli şekilde muayene olmadığı ve gereken sağlık kontrollerinin yapılmadığı gerekçesi ile yarından itibaren yemek almama eyleminde bulunacakları belirtiliyor. Mahkumlar hükümetin cezaevini gözden çıkardığını mahkumların birer insan olduğunu unuttuğunu ve sağlıklı yaşamdan uzak şartlarda yaşamak zorunda bırakıldıklarından dolayı yarından itibaren açlık grevine başlayacaklarını belirttiler. Mahkumlar düzelme olmaması halinde isyan dahil çıkarabileceklerini belirttiler. Korona virüsünün yayılmasını engellemek için İran’ın binlerce mahkumu serbest bıraktığına dikkat çeken mahkumlar, bu kararın KKTC’de de alınmasını istediler.

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