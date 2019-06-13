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Cezaevinde bulaşıcı hastalık endişesi

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Birçok sorunla gündeme gelen Merkezi Cezaevi’nde bulaşıcı hastalıklar da baş göstermeye başladı. 2018 yılından bu yana cezaevinde olan bir mahkumun, beş yıldır AIDS hastası olduğu ortaya çıktı. Aynı mahkumun ayrıca hepatit hastası da olduğu ve çalışanların durumu dün rastgele öğrendiği belirtildi. Olayın ortaya çıkması üzerine cezaevinde büyük panik yaşanmaya başladı

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Cezaevinde bulaşıcı hastalık endişesi
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“Cezaevinde beş yıldır AIDS’li tutuklu var”

Hak-Sen Başkanı İzzet Türkmen, 2018 yılından bu yana cezaevinde olan mahkumun 5 yıldır AIDS olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Çalışanların durumu dün rastgele öğrendiğini ifade eden Türkmen, “Aynı mahkum ayrıca hepatit hastası. Tam bir yıl önce yazmıştım. Cezaevinde bulaşıcı hastalık kol geziyor diye. Ne yapıldı hiçbir şey. Cezaevi yasası gayet net bu gibi durumlar derhal personele bilgi verilmelidir diyor. Sayın bakandan cezaevinde yasaların uygulanmasını sağlamasını istiyoruz” dedi.

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