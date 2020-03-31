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Cezaevinde af için görüş ayrılığı

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Cezaevinde af için görüş ayrılığı

Merkezi Cezaevi için af kararı alınması konusunda, hükümet ortakları arasında görüş ayrılığı yaşanıyor.

Korona virüsün yayılmasını önlemek için ağır suçları olmayan tutukluların serbest bırakılması ve merkezi cezaevindeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyordu. Konuyla ilgili çalışma yapılması için Başbakan Ersin Tatar Başbakanlığa bağlı Hukuk Dairesi’ne talimat vermişti. Ancak af konusuna HP kanadından olumlu yaklaşım gelmedi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın Merkezi Cezaevi için af kararı alınmasına karşı çıktığı öğrenildi. Cezaevinde bulunan tutuklular ve aileleri yaşanan süreçten dolayı tedirginlik yaşıyordu. Affın gündeme gelmesi, tutuklular ve ailelerini sevindirmişti. Hükümetin bu konuda görüş ayrılığına düşmesi üzerine nasıl bir karar alınacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere bu konuda Türkiye de af çıkarmıştı. Türkiye’de İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. 90 bin kişinin yararlanması beklenen düzenlemeden terör ve kadına şiddet suçluları yararlanamayacak. İran’da ise 54 bin mahkum serbest bırakılmıştı.

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