Cezaevinde af gündemde

Cezaevinde ağır suçları olmayan tutuklukların affı için çalışma başlatıldı

Merkezi Cezaevi’nde af gündeme geldi.

Korona virüsün yayılmasını önlemek için çıkarılacak afla ağır suçları olmayan tutukluların serbest bırakılması ve merkezi cezaevindeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. Konuyla ilgili çalışma yapılması için Başbakan Ersin Tatar’ın Başbakanlığa bağlı Hukuk Dairesi’ne talimat verdiği öğrenildi.

Cezaevinde bulunan tutuklular ve aileleri yaşanan süreçten dolayı tedirginlik yaşıyordu. Affın gündeme gelmesi, tutuklular ve ailelerini sevindirdi.

Öte yandan Avukat Barış Mamalı kişisel sosyal medya hesabından bir çağrı yaparak af gelmesi gerektiğini vurguladı.

Mamalı, “Bu virüs cezaevine ulaşırsa siz o zaman görün salgını. Orada 500 kişi var. Af tam da şimdi” dedi.

Bilindiği üzere bu konuda Türkiye de af çıkarmıştı. İran’da ise 54 bin mahkum serbest bırakılmıştı.