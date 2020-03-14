Cezaevinde açlık grevi

Merkezi cezaevindeki mahkumlar bugün yemek almama eylemi başlattı. Cezaevindeki yaşam şartlarının insanlık dışı bir ortamda olduğu gerekçesiyle eylem başlatan mahkumlar, bugün öğlen yemeği almayı reddetti. Kapasitesi üzerinde tutuklularla dolan cezaevinde geçmiş aylarda mescit bozularak koğuş haline getirilmişti. Dün itibarıyle de sinama salonu olarak kullanılan salon koğuşa çevrildi. Korona virüse karşı mahkumların açık görüşmeleri kaldırıldı fakat hergün cezaevine muayene yapılmadan sayısız mahkum getirilmeye devam ediliyor. Makhumların, yemek şirketinin cezaevine yemek getiren personelinin düzenli şekilde muayene olmadığı ve gereken sağlık kontrollerinin yapılmadığı gerekçesi ile başlattığı bu eylemin isyan noktasına kadar gidebileceği belirtildi.