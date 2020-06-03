Cezaevinde açık görüşler başlıyor

İçişleri Bakanlığı, merkezi cezaevinde uzun süredir Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde durdurulan açık görüşlerin, yarından itibaren yapılabileceğini duyurdu

İçişleri Bakanlığı, merkezi cezaevinde uzun süredir Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde durdurulan açık görüşlerin, yarından itibaren yapılabileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre bakanlığın, 10 Mart tarihiyle, Covid-19 salgınına karşı Merkezi Cezaevi’nde aldığı tedbirler çerçevesinde mahkum ve tutukluların sağlığının korunması amacıyla açık ve kapalı görüşler durdurulmuştu.

Covid-19 mücadelesi kapsamında gelinen aşamada da yine mahkum hakları gözetilip hareket edilerek ve sağlık riski yaratmadan aşağıdaki tedbirler çerçevesinde açık görüşlerin yapılmasına karar verildi.

Bu bağlamda açık görüş için uygulanacak kurallar şöyle:

“Açık görüş için gelen ziyaretçilerin girişte ateş ölçerle kontrolü yapılacak. Ziyaretçilerin cezaevinde bulundukları süre zarfında mesafe kurallarına uymaları, maske ve eldiven takmaları zorunlu olacak. Mesafe kurallarına uygun hareket edilmesi için ‘Açık Görüş’ ziyaretlerine en fazla iki kişi girebilecek. Mahkum ve tutukluların, açık görüş ziyaret gün ve saatlerini önceden ziyaretçilerine telefoniyen bildirmeleri cezaevi idaresi tarafından sağlanacak. Açık görüş günlerinde mahkum ve tutuklular için eşya veya para alımı yapılabilecek.”