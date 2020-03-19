Cezaevi'nden 29 mahkum tahliye edildi

Lefkoşa Cezaevi’nden 50 mahkumun koronavirüs tehlikesi nedeniyle tahliye edildiği iddiaları üzerine konuşan KTAMS Başkanı Bengihan, sayının 50 değil, 29 olduğunu belirtti

Medyada Lefkoşa Cezaevi’nden 50 mahkumun koronavirüs tehlikesi nedeniyle tahliye edildiği iddiaları üzerine konuşan KTAMS Başkanı Bengihan, sayının 50 değil, 29 olduğunu vurguladı.

Bazı medya kuruluşlarında Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde koronavirüs salgını nedeni ile 50’ye yakın tutuklunun serbest kaldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili konuşan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 50 değil, bugün itibariyle 29 kişinin serbest kaldığını dile getirdi.

Sadece hafif cezalıların tahliye edildiğinin altını çizen KTAMS Başkanı Bengihan, tahliye edilenlerin KKTC vatandaşı olup-olmadığına bakılmadığını vurguladı. KKTC vatandaşı olanlar için teminat değişikliği yapılarak tahliye işlemi yapıldığını, olmayanlar için ise nöbetçi mahkemede Savcılığın yeni düzenleme ile yargılanarak deport edildiğini aktaran Güven Bengihan, Cezaevi’ndeki kalabalığı da hatırlatarak, koşulların kötü olduğunu belirtti.

“YENİ CEZAEVİNE TAŞINMA TARİHİNİ AÇIKLAMAK BAYBARS’IN BOYNUNUN BORCU” İ

çişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın Yeni Cezaevi’ne ne zaman taşınılacağına dair ivedilikle bilgi vermesi gerektiğine dikkat çeken Bengihan, “Yeni Cezaevine taşınma tarihini açıklamak Baybars’ın boynunun borcu” dedi. Güven Bengihan, Yeni Cezaevi’ne taşınma tarihinin bilinirse, gerek mahkumların gerekse cezaevi personelinin kendisini iyi hissedeceğini işaret etti.

“İŞ İNSANLARI ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Koronavirüs salgınında herkesin birlik çağrısı yaptığını, bunun güzel bir şey olduğunu, ancak sadece zor durumda değil, her durumda birlik olunması gerektiğini vurgulayan Bengihan, “İş insanları da elini taşın altına koyması gerek” ifadelerini kullanarak cümlelerini noktaladı