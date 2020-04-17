Cezaevi karıştı

Pek çok suçtan Merkezi Cezaevi’nde bulunan ve bugün şartlı tahliye kurulunun önüne çıkan Mehmet Mavideniz, başvurusu reddedilince cezaevinde isyan çıkardı.Öte yandan Cezaevinde bugün korona virüs paniği yaşandı

Pek çok suçtan Merkezi Cezaevi’nde bulunan ve bugün şartlı tahliye kurulunun önüne çıkan Mehmet Mavideniz, başvurusu reddedilince cezaevinde isyan çıkardı. Üzerine yanıcı madde döküp kendini yakmak isteyen Mavideniz, daha sonra cezaevindeki camları kırdı. Mavideniz’e görevli gardiyanlar müdahale etti. Öte yandan Cezaevinde bugün korona virüs paniği yaşandı. Cezaevinde maske üreten bir mahkum kadına yapılan testin pozitif çıktığı öğrenildi. Kadın hastaneye kaldırılırken cezaevinde büyük panik başladığı belirtildi.