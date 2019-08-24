Çevreye karşı cezalar yetersiz

Cumhurbaşkanı Akıncı, çevreyi kirletenlere yerel yönetimlerin kestiği ceza miktarının yetersizliğine dikkat çekerek bunun caydırıcı olması için gerekli değişikliklerin yapılmasının zorunluluğuna işaret etti

Alsancak Belediyesi’nin düzenlediği 5. Deniz Festivali’nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gelişmenin ve kalkınmanın planlı şekilde olması gerektiğini vurgulayarak, “Koruyarak gelişmeyi başarabilmemiz lazım. Gelişigüzel betonlaşma bize zarardan başka bir şey getirmedi” dedi.

Özellikle Girne bölgesinde bunun yoğun şekilde yaşandığını kaydeden Akıncı, “Bunun diğer bölgelere sirayet etmemesi için çok ciddi şekilde çalışmamız lazım” şeklinde konuştu.

Yerel yönetimlerin çevreyi kirletenlere kestiği cezaların yetersiz olduğunu, ceza miktarının çağ dışı kaldığını ifade eden Akıncı, “Halkımızın ceza görmesini isteyen biri değilim ama bir beldeyi temiz tutanlara karşı vicdan sorumluluğumuz vardır; kirleten cezasını ödemelidir, bunu da halk desteklemelidir” dedi.

Alsancak Belediyesi tarafından düzenlenen ve pazar gününe kadar sürecek 5. Deniz Festivali’nin açılışı önceki gün gerçekleşti.

Mustafa Akıncı, açılışa eşi Meral Akıncı’yla birlikte katıldı.

Bölgedeki trafik yoğunluğu ve yol sorunu nedeniyle yaşanan sıkıntılara değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu sorun sadece belediyenin değil; hükümetin ve hepimizin sorunu. El birliğiyle bu sorunun aşılması lazımdır” diye konuştu.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in belediye başkanlığında önemli başarılara imza attığını söyleyen Cumhurbaşkanı, “Kendisini tebrik ediyor ve bu heyecanını kaybetmemesini diliyorum. Bu heyecan sürdükçe, güzel işler olmaya devam eder. Bu işin başı inanmak ve yapılan işten heyecan duymaktır” şeklinde konuştu.

Kıbrıs tarihinin çok zengin olduğunu ve adanın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, doğal ve tarihi güzelliklerin korunmasının öneminin altını çizdi.

Planlı gelişmenin gerekliliğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

“Koruyarak gelişmeyi başarabilmemiz lazım. Gelişeceğiz, kalkınacağız ama planlı şekilde… Gelişigüzel betonlaşma bize zarardan başka bir şey getirmemiştir. Özellikle Girne bölgesinde bunu çok yoğun şekilde yaşadık. Bunun diğer bölgelere sirayet etmemesi için çok ciddi şekilde çalışmamız lazımdır.”

“Turizm denince akla temizlik gelmelidir. Temizlik denince orada yerel yönetimin fonksiyonu da akla gelmelidir” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, çevreyi kirletenlere yerel yönetimlerin kestiği ceza miktarının yetersizliğine dikkat çekerek bunun caydırıcı olması için gerekli değişikliklerin yapılmasının zorunluluğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları belirtti:

“Çevre yasalarımız değişti. Tarihi çevreyle ilgili yasalarımız değişti ama belediyelerin çevreyi kirletenlere uygulayacağı ceza miktarı halen çağ dışı kaldı. İyi yapanı ödüllendirirken yanlış yapanı cezalandıracağız. Halkımızın ceza görmesini isteyen biri değilim ama bir beldeyi temiz tutanlara karşı vicdan sorumluluğumuz vardır; kirleten cezasını ödemelidir, bunu da halk desteklemelidir.”

Çevreyi temiz tutmanın turizmin yanı sıra bireylerin öz saygınlıkları açısından da öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, halkın özel mülkiyetlerinde temizlikle ilgili gösterdiği duyarlılığı kamusal alanlarda da göstermesi gerektiğini kaydetti.