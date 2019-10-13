“Çevresel sorunlarda güç birliği yaratacağız”

YDÜ’de “Uluslararası Çevre: Yaşam ve Sürdürülebilirlik Konferansı” yapıldı. Bakan Üstel, çevrenin kendi başına bir sorun olmadığını, aslında insanların çevreye yarattığı sorunlar olduğuna vurgu yaptı

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi “Uluslararası Çevre: Yaşam ve Sürdürülebilirlik Konferansı” düzenledi. Yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen konferansın açılışı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Ersin Tatar tarafından gerçekleştirildi.

Konferansın ilk açılış konuşmasını yapan, Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak ilk Uluslararası Su konferansımızı 22 yıl önce 1997 yılında düzenlemiştik. Su sorunu, her zaman Çevre sorunlarının önemli bir parçası olmuştur. Günümüzde maalesef “çevre sorunları”, özellikle gelişmekte olan ülkelerde hala kritik düzeydedir” sözleriyle açılış konuşmasına başladı.

Prof. Dr. Gökçekuş, sürdürülebilirliğin, insanoğluna, iş dünyasından teknolojiye, çevreye ve sosyal bilimlere kadar dünyanın pek çok yönünü anlama olanağı sağlayan geniş bir disiplin olduğunu belirterek, “Kısacası, sürdürülebilirlik, doğal çevremizi, insan ve ekolojik sağlığımızı içeren gezegenimizin korunmasında hayati bir rol oynar, aynı zamanda yeniliğe öncülük eder ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden ihtiyaçlarımızı karşılar” dedi.

Konferans temasını daha iyi bir perspektife yerleştirmek için, başlıca çevresel sorunların evrimine hızla göz atılmasına değinen Prof. Dr. Gökçekuş, “19. yüzyılın başından önce su arıtımı ve güvenli tüketim suyu temini ön plana çıktı. 20. yüzyıl, atık su arıtımındaki ve atık suların yeniden kullanımı, mikro kirleticiler ve tehlikeli maddeler gibi yeni kavramların tanınması ile hatırlanacaktır. Bu yüzyılda, iklim riskleri ve küresel ısınma yılı olacak ve bu da dünyanın savunmasız bölgeleri için yepyeni bir sürdürülebilir yönetim stratejisi gerektirecek ciddi çevre sorunlarına ve su kıtlığına yol açacak” diyerek sözlerine devam etti.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli de sözlerine, “Kentimden sizlere günaydın demekten mutluyum ve kentimde bilim adına bu tür çalışmalar yapılmasından mutluyum. Katkı koyan herkese teşekkür eder. Yakın Doğu Üniversitesini Tebrik ediyorum” diyerek başladığı konuşmasına, “Gönyeli kentini devraldığım zaman nüfusu 9.000 kişiydi. Gönyeli şu an 30.000 nüfusa ulaştı. Nüfus artıyor. Bizde daha uzun yaşadığımızda yaşamı çoğaltıyoruz. Tabi yaşamı çoğaltırken kalitesini de yükseltmeye çalışıyoruz. Sayısal ve eğitsel olarak yaşamı çoğaltmaya çalışıyoruz. Bunun ile ilgili kentimizde ve ülkemizde mesafeler aldığımızı düşünüyorum” diyerek devam etti.

Başkan Ahmet Benli yaşamın çoğalmasının sonucunu olarak daha çok bina, daha çok yol yapılmasının olduğunu belirterek bunun da daha fazla alanın kullanılması ve daha fazla binanın ısıtılması gerekliliği anlamına geldiğine dikkat çekti. Ahmet Benli “Vatandaşımızın hayat kalitesini de artırmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız mekânların daha iyi soğutulmasına, kışları da daha iyi ısıtılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Kaliteli alanlarımızı arttırmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaları yaparken de şunu demiyoruz; asfaltımızı veya yolumuzu yaptık bunun ömrü 10 yıldır. Nasıl olur bunu 15 yıla uzatırız veya binamızın içerisine kattığımız enerjiyi bir gün değil iki gün aynı enerjiyi nasıl kullanabiliriz demiyoruz. Ülkemizde bütün bunları kullandıktan sonra da gönderdiğimizde tekrar dönüştürüp kullanmıyoruz. Örneğin her sene atıkları çoğaltıyoruz ama gönderdiğimiz yerde bunun detayını almıyoruz. Enerjiyi almıyoruz sadece gönderiyoruz. Atık suyu gönderdiğimizde o suyu tekrar kullanmıyoruz ve içerisindeki çamuru tekrar alıp kullanmıyoruz. Sonuç itibari ile ülkemizde hizmet kalitesini artırmaya uğraşıyoruz. Üstelik bizim ülkemiz küçük bir ülke hızla çoğalıyoruz bu yüzden dengeler çok kolay değişiyor. Bu konferansın bizlere özellikle yönetim pozisyonunda olan insanlara ve halkımıza sadece almakla olmadığını, bunun nasıl sürdürülebilir olduğunu görüyoruz. Bize yeni fikirler üretmesi adına, ışık tutması adına çok faydalı olacağını düşünüyorum, başarılar dilerim” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de konferansta yaptığı konuşmasında Bugün dünyada çevre sorunları tartışıldığında her zaman ortaya çıkan bir gerçek olduğunu, bunun da çevrenin kendi başına bir sorun olmadığını, aslında insanların çevreye yarattığı sorunlar olduğuna vurgu yaptı. Bakan Üstel, “Onun için çevreyi tartışırken, kirliliğe karşı çözümler üretirken mutlaka insan odaklı çözümler üzerinde yoğunlaşması gerekmektedir. Aksi takdirde bulunacak çözümler geçici ve sonuca ulaşmayacak çözümler olacaktır. Bizler Bakanlık görevini devraldığımız günden itibaren çevre konusunda özellikle eğitimle başlayan bir sürecin, yapılacak tüm bu çalışmaların temelini teşkil edeceğini düşündük ve önceliğimizi çevre bilincine ve eğitimine verdik. Önümüzdeki süreç içerisinde çevre derslerinin çok küçük yaş sınıflarında okul müfredatlarına girebilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Anımsayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde ülkemizde bir ilk olan tehlikeli atık bertaraf tesisi özel girişimcilerimiz tarafından hizmete başlamıştır. Bakanlığımızın da büyük destek verdiği bu ve benzeri tesislerin ülkemizde yaygınlaşması ve alternatif bertaraf yöntemlerinin çoğalması hedeflerimiz arasındadır.”

Bakan Üstel konuşmasının devamında “Hükümet olarak çevrenin korunması konusundaki desteğimiz ve kararlılığımız sürecektir. Bizler, daha yaşanılabilir bir çevre, doğal yaşamın zenginliği ve insan sağlığının mümkün olduğu kadar fazla oranda korunduğu bir yaşamı ortaya çıkarmak için kararlıyız. Çevre örgütleri ile daima birlikte hareket etmek istiyoruz. Bu bağlamda, çözüm önerilerini de birlikte paylaşmaya hazırız ve ülkemizin şartlarını da göz önüne alarak en ideal çözüm yöntemlerini birlikte bulabileceğimizi düşünüyoruz. Çevre konusunda, tıpkı Yakın Doğu Üniversitesi gibi ülkemizin lokomotifi konumundaki üniversiteleri ile yakın işbirliklerimiz devam edecektir. Çevresel sorunlarda, başta Yakın Doğu olmak üzere üniversitelerimiz ile ortak hassasiyete dayalı güç birliği yaratacağız.” Dedi.

Başbakan Ersin Tatar ise yaptığı konuşmasında, Ülkemizin de dünyanın da en önemli sorunlarının başında çevre geliyor. Ekonomi biliminin yegâne amacı, bugünkü kuşağın ihtiyaçlarını gelecek kuşakların ihtiyaçlarını bozmadan karşılama olan sürdürülebilir kalkınmayı sağlamaktır dedi.

Atıkların miktarında ve türlerinde artış olduğuna dikkat çeken Başbakan Ersin Tatar, çevrenin bütün canlıların yaşamında önemli bir rol oynadığını; Nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme gibi faktörlerin çevre kirliliğinin artmasında önemli bir etken olduğunun altını çizdi.

Tatar, çevre sorunlarının özellikle geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya gündemini işgal eden büyük sorunların başını çektiğini, nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşmenin hızlanması gibi faktörlerin çevreye bırakılan atıkların miktarında ve türlerinde de artış gösterdiğini vurguladı.