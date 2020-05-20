"Çevresel felaketler yaşanabilir"

UKÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şifa Doğan, ülkede artan orman yangınları konusunda uyarıda bulunarak ülkede çevresel felaketler yaşanabileceğine dikkat çekti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şifa Doğan ormanların oksijen üretimi ve su döngüsünün devamı gibi başlıca yaşamsal gereksinimlerin sağlandığı yerler olduğunu hatırlatarak, ormanların yok olması ile bir dizi birbirine bağlı başka olayların gelişmesine neden olacak ciddi çevresel felaketler yaşanabileceğine dikkat çekti.

Doç. Dr. Doğan, orman yangınlarının son yıllarda tüm dünyada artmasıyla atmosfere salınan sera gazlarının iklim değişikliklerine neden olduğunu kaydederek, “İklim değişiklikleri ile beraber gözlenen yaz aylarında kuraklık ve yüksek sıcaklıklar ise orman yangınlarının oluşmasının başlıca etkenlerindendir” açıklamasında bulundu.

Orman yangınları nedeniyle salınan sera gazlarının asidik özellikte olduklarını belirten Doğan, “Toprak ve su ortamlarının da kimyasını değiştirebiliyorlar. Bu alanlarda yaşayan veya fayda sağlayan canlıların olumsuz yönde etkilenmesine de neden olarak, diğer ekosistemlerdeki dengenin de bozulmasına sebebiyet veriyorlar” dedi.

“Orman yangınları ile mücadele yöntemleri geliştirilmelidir”

Doç. Dr. Doğan, tüm canlıların yaşadığı çevre ile etkileşimde oldukları düşünüldüğünde, yangınlar sonrasında orman kayıplarının çevresel açıdan ne denli büyük sorunlara neden olabileceğinin açık olduğunu ifade ederek, “Biz insanlar da bu çevrenin birer parçasıyız ve doğaya verilen bu tahribat sonrasında havada, toprakta, suda, sosyal ve ekonomik anlamda bu kayıpların verdiği etkileri hissedeceğiz” şeklinde konuştu.

Rapor edilen bilgilere göre Akdeniz bölgesinde 1960 yıllarından bu yana ortalama yanan alanların miktarının dörde katlandığına dikkat çeken Doğan, tüm bu bilgiler ışığında, günümüzde çevre sorunlarıyla mücadelenin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ve özellikle orman yangınları ile mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğinin açık olduğunu vurguladı.