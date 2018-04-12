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Çevre Yolu’nda 6 yıldan sonra çalışma başlıyor

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6 yıldır kamulaştırma sorunu nedeniyle yapım çalışmaları duran Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda istimlak sorunu çözüldü

Çevre Yolu’nda 6 yıldan sonra çalışma başlıyor
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 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, yaklaşık 6 yıldır kamulaştırma sorunu nedeniyle yapım çalışmalarının durduğu Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerindeki sorunlu bölümlerle ilgili başlatılan çalışmaların olumlu sonuç verdiğini ve bu hafta başı itibarıyla çözüldüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun Lefkoşa-Girne Anayolu ile Taşkent arasında kalan bölümünde sorunlu alan kalmadığı ve söz konusu bölümün halkın kullanımına açılması için gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılacağı belirtildi.
Açıklamada, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda eksik kalan bölümlerin tamamlanması ve diğer çalışmalarla ilgili takvimin yakın zamanda halkın bilgisine getirileceği de kaydedildi.

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