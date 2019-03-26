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Çevre Koruma Dairesi denetimlerini sürdürüyor

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Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi 18-24 Mart tarihleri arasında yapılan haftalık denetim raporunu açıkladı.

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Çevre Koruma Dairesi denetimlerini sürdürüyor
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir haftalık süre zarfında 477 yer denetlendi.

Ses, katı atık, ÇED, sanayi bacaları, atık su, hava kalitesi ve naylon poşet denetimlerinde Lefkoşa’da 223, Gazimağusa-İskele’de 164, Girne’de 24, Güzelyurt-Lefke’de 66 yer denetlenirken, 12 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi verildi, 7 kişi veya kuruma ceza kesildi.
 
Açıklamada, çevreyi kirletenler, Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren “Alo 123” hattına ihbar edilerek, ekiplerin olaylara daha erken müdahale etmesine yardımcı olunabileceği hatırlatıldı.

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