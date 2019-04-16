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Çevre Koruma Dairesi bir haftada 734 denetim yaptı

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Çevre Koruma Dairesi 8-14 Nisan tarihleri arasında denetlediği yerler arasında müzikli eğlence yerlerinde 196, naylon poşet denetimlerinde 58, doğal hayat denetimlerinde 3, atıksu denetimlerinde 13, katı atık denetimlerinde 31, ÇED denetimlerinde 8, Hava Kalitesi, egzoz emisyon ve sanayi tesisi denetimlerinde 425 yer, kişi veya araç denetlendi.

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Çevre Koruma Dairesi bir haftada 734 denetim yaptı
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 Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi 8-14 Nisan tarihleri arasında yapılan haftalık denetim raporunu açıkladı. 

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, daire bir haftalık süre zarfında ada genelinde 734 işyeri, kişi veya araç denetimi yaptı.

Denetlenen yerler arasında müzikli eğlence yerlerinde 196, naylon poşet denetimlerinde 58, doğal hayat denetimlerinde 3, atıksu denetimlerinde 13, katı atık denetimlerinde 31, ÇED denetimlerinde 8, Hava Kalitesi, egzoz emisyon ve sanayi tesisi denetimlerinde 425 yer, kişi veya araç denetlendi.

Ses, katı atık, ÇED, sanayi bacaları, atıksu, hava kalitesi ve naylon poşet denetimlerinde Lefkoşa’da 245, Mağusa-İskele’de 271, Girne’de 153, Güzelyurt-Lefke’de 65 yer denetlenirken, 13 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi verilirken 2 kişi veya kuruma ceza kesildi.

Daire, çevreyi kirletenlerin, Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren “Alo 123”hattına ihbar ederek, ekiplerin olaylara daha erken müdahal etmesinin sağlanabileceğini hatırlattı.

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