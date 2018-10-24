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Çevre Koruma Dairesi, 11 kişi veya kuruma ceza kesti

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Çevre Koruma Dairesi, 11 kişi veya kuruma ceza kesti
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Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, bu hafta denetlediği 394 yerden 27 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi verdi, 11 kişi veya kuruma da ceza kesti. 
Çevre Koruma Dairesi, 15-21 Ekim tarihleri arasında yapılan bir haftalık denetim raporunu açıkladı. Daire bir haftalık süre zarfında 394 yeri denetledi. Ses, katı atık, ÇED, sanayi bacaları, atıksu ve hava kalitesi denetimlerinde Lefkoşa’da 144, Mağusa-İskele’de 123, Girne’de 66, Güzelyurt-Lefke’de 51 yer denetlenirken, 27 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi verdi, 11 kişi veya kuruma ise ceza kesildi.
Açıklamada, “Çevreyi kirletenleri, Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren Alo 123 hattına ihbar ederek, ekiplerin olaylara daha erken müdahale etmesine yardımcı olabilirsiniz” denildi. 
HAFTALIK TEMİZLİK ETKİNLİKLERİ
Çevre Koruma Dairesi tarafından her hafta perşembe günleri yapılan temizlik etkinlikleri kapsamında, yarın Çevre Koruma Dairesi Mağusa Birimi, Mağusa Aşıklar Tepesi bölgesinde temizlik etkinliği düzenleyecek. 
Çevre Koruma Dairesi Güzelyurt ve Lefke Birimi, Gaziveren Afrodit sahilinde temizlik etkinliği yapacak. Çevre Koruma Dairesi Girne Birimi ise, Karaağaç Muhtarlığı işbirliğinde Karaağaç anayolunda temizlik etkinliği düzenleyecek.

 

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