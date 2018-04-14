Çevre için sertifikalı 23 memur

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Çevre Dairesi personelinin artık ceza kesme hakkına ve cezaları ödemeyenler hakkında soruşturma başlatıp mahkemeye götürme hakkına sahip olduğunu söyledi

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Soruşturma Memurluğu Eğitimi tamamlandı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atatoğlu ile Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu eğitimi başarı ile tamamlayan Çevre Dairesi personellerine sertifikalarını takdim etti.

Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, yaptığı konuşmada, bakanlık ve PGM’nin iş birliğinde gerçekleşen eğitimler sonucunda Çevre Dairesi personelinin ceza kesme ve kesilecek cezaları ödemeyenler hakkında soruşturma başlatıp, dosya hazırlayarak savcılığa ve mahkemeye götürebilecek duruma geldiğini söyledi. Düzenlenen kurs sonucunda Çevre Dairesi personelinin bilgi ve deneyimlerinin artırdığını ifade eden Ataoğlu, Çevre konusunda farkındalık yaratmak adına çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Çevre yasasında gerekli değişiklikleri yaparak polis ve yerel yönetimler ile işbirliği halinde çevre denetimlerini daha kapsamlı hale getirmek istediklerinin söyleyen Bakan Ataoğlu, temiz bir çevreden kurum veya kuruluşların değil, bütün insanların sorumlu olduğunu söyledi.

Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için kirlenmelerin önlenmesi, tabiatın korunması ile kamuoyunun bilinçlendirilmesinnin öncelikleri olduğunun altını çizen Ataoğlu, Atılan bu adımların çevreye olan duyarlılığı artıracağına inanç belirtti.

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, sertifika töreninde yaptığı konuşmada Çevre Dairesi’nin 23 personeli için Soruşturma Memurluğu Temel Eğitim Kursu verdiklerini ve tüm katılımcıların bu kursu başarı ile tamamladığını belirtti.

Manavoğlu, kurs çerçevesinde; Çevre yasası, Şahadet Yasası, Ceza Muhakemeleri Usul Yasasının yanı sıra Dosya yapımı ve değerlendirme konularında 1 haftalık süreli eğitim verildiğini kaydetti.

Manavoğlu, yapılan kursun son derece yararlı geçtiği ve kursiyer arkadaşların daha da bilinçlenerek görevlerini layıkı ile yapacağına inandığını ifade etti.

Suçları önlemede kurumlar arası işbirliği ve idarecilerin koordinasyonunun son derece önemli olduğunu söyleyen Manavoğlu, “eğitimli ve kararlı bir devlet görevlisi karşısında suç işleyen şahıslar her zaman geri adım atmak zorunda kalacaklardır.” diye konuştu.