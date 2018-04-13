Çevre için sertifikalı 23 memur göreve başlıyor

İlgili yasalar konusunda eğitime tabi tutulan 23 Çevre Dairesi memuru, çevreyi kirletenlere ceza kesme yanında, dosya hazırlayıp mahkemelere götürebilecek

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Soruşturma Memurluğu eğitimi tamamlandı. İlgili yasalar konusunda eğitime tabi tutulan 23 Çevre Dairesi memuru, çevreyi kirletenlere ceza kesme yanında, dosya hazırlayıp mahkemelere götürebilecek.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atatoğlu ile Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, eğitimi başarı ile tamamlayan Çevre Dairesi personeline sertifikalarını takdim etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu sertifika töreninde, bakanlık ve PGM’nin iş birliğinde gerçekleşen eğitimler sonucunda Çevre Dairesi personelinin ceza kesme ve kesilecek cezaları ödemeyenler hakkında soruşturma başlatıp, dosya hazırlayarak savcılığa ve mahkemeye götürebilecek duruma geldiğini söyledi.

Düzenlenen kurs sonucunda, Çevre Dairesi personelinin bilgi ve deneyimlerini artırdığını ifade eden Ataoğlu, çevre konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Çevre yasasında gerekli değişiklikler yaparak polis ve yerel yönetimler ile işbirliği halinde çevre denetimlerini daha kapsamlı hale getirmek istediklerinin söyleyen Ataoğlu, temiz bir çevreden kurum veya kuruluşların değil, bütün insanların sorumlu olduğunu vurguladı.

Ataoğlu, gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için kirlenmelerin önlenmesi, tabiatın korunması ile kamuoyunun bilinçlendirilmesinin öncelikleri olduğunu ekledi.

MANAVOĞLU

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu da, Çevre Dairesi’nin 23 personeli için Soruşturma Memurluğu Temel Eğitim Kursu verdiklerini ve tüm katılımcıların bu kursu başarı ile tamamladığını belirtti.

Manavoğlu, kurs çerçevesinde Çevre Yasası, Şahadet Yasası, Ceza Muhakemeleri Usul Yasası’nın yanı sıra dosya yapımı ve değerlendirme konularında bir haftalık süreli eğitim verildiğini kaydetti.

Manavoğlu, yapılan kursun son derece yararlı geçtiğini ve kursiyerlerin daha da bilinçlenerek görevlerini layığı ile yapacağına inandığını ifade etti.

Suçları önlemede kurumlar arası işbirliği ve idarecilerin koordinasyonunun son derece önemli olduğunu söyleyen Manavoğlu, “Eğitimli ve kararlı bir devlet görevlisi karşısında suç işleyen şahıslar her zaman geri adım atmak zorunda kalacaklardır” diye konuştu.

Manavoğlu, kursa katılan Çevre Dairesi personeline ve eğitimlerin gerçekleşmesinde emeği geçen polis memurlarına teşekkür etti.