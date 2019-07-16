Çevre için önemli adımlar

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, daha temiz bir çevre adına ilgili sektörlerle ortak komisyon oluşturacaklarını, turizm tesislerinin arıtma tesislerinden denize bırakılan suyun kalitesinin ölçülmesi için “Sürekli Atık Su İzleme Sistemlerinin devreye gireceğini, zehirli katı atıkların imhasında ise çevreye zararlı gazların filtrelenmesini sağlayacaklarını açıkladı

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) yetkililerini kabul etti.

Bakan Üstel kabulünde yaptığı konuşmasında, KTSO’nın KKTC ekonomisi için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, devletin görevinin sanayicinin önünü açmak olduğunun altını çizdi.

“Üretmeyen toplum, yok olmaya mahkumdur” diyen Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, üretilen ürünlerin gerek iç pazarda gerekse de dış pazarda daha çok tercih edilmesinin devletin en önemli sorumluluğu olduğunu belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, yerli sanayinin desteklenmesi adına, özellikle turizm alanında yerli ürünlerin tercih edilmesi için ilgili sektörlerle geçmişte istişarelerinin olduğunu hatırlatarak, bugün de aynı noktada olduklarını ve konu ile ilgili girişimlerinin olacağını belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, KTSO başkan ve heyetini kabulünde çevre konularına da değindi.

Ülkenin sürdürülebilir bir çevreye, daha temiz ve daha güzel bir ülke yaratmak adına, ilgili tüm sektörlerle bir araya gelinerek, ortak bir komisyon oluşturma düşüncesinde olduklarını belirtti.

“Üreten toplumların çevreye bir takım tahribatlar yaptığı gerçektir. KTSO’nın bu anlamda çevreye duyarlı tutumu memnuniyet vericidir” diyen Bakan Üstel, çevre konularında ülkenin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için tüm sektörlerle işbirliği içerisinde ortak bir komisyonlar kurularak mücadele edilmesi düşüncesinde olduklarını belirtti.

Milli Eğitimm Bakanlığı ile de çevre konularında işbirliği yapacaklarını belirten Bakan Üstel, çevre bilincini daha ileriye taşıma kararlılığında olduklarının altını çizdi.

ÜSTEL: “SAİS ÇOK YAKINDA DEVREDE OLACAK”

Ülke turizminin en önemli doğal zenginliği olan denizlerin kirletilmemesi için yeni bir projenin çok yakın bir süre içerisinde hayat bulacağını da belirten Bakan Üstel, turizm tesislerinin arıtma tesislerinden denize bırakılan suyun kalitesinin ölçülmesi için “Sürekli Atık Su İzleme Sistemlerinin (SAİS) “ çok yakın bir tarihte devreye gireceğini belirtti.

Çevre konuları ile ilgili olarak bir diğer önemli proje olan ve eski Bakan döneminde hayata geçirilen katı atık tüzüğünün devam ettirilerek geliştirileceğine de dikkati çeken Bakan Üstel, “Zehirli katı atıkların, hastanede kullanılan tıbbi atıkların, çevreye uyumlu bir biçimde imhasını gerçekleştirip, imha sırasında ortaya çıkan çevreye zararlı gazların filtrelenmesini sağlayacak proje de Temnmuz ayı sonunda hayat bulacak” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, öncelikle tüm halkın çevre konularına duyarlı ve bilinçli olması gerektiğinin altını çizerek, çevre yasasında da büyük değişiklikler yapma kararlılığında olduklarını, çevre bilincini arttırmak ve ülkenin sürdürülebilir, sağlıklı bir çevreye kavuşmasını sağlamak hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk da kabulde yaptığı konuşmasında, Bakan Üstel’e yeni görevinde başarılar diledi.

Yerli ürünlerin turizm sektöründe kullanımını teşvik eden işbirliğinin devam ettirilerek daha da geliştirilmesi konusunda yardım ve işbirliği talep eden Avunduk, bu konuda yapılacak işbirliklerine hazır olduklarını belirtti.

KTSO Başkanı Candan Avunduk, üretimden kaynaklı çevre kirliliğinin sorumluluğunu Oda olarak kendi üzerlerine aldıklarını, “kirleten temizler” prensibiyle hareket ettiklerini belirtti.