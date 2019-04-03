banner255
“Protokol Mayıs’ta imzalanacak”
“Protokol Mayıs’ta imzalanacak”
17 0
Yargıdan Gönyeli’deki üst geçidin yıkılması talebine ret
Yargıdan Gönyeli’deki üst geçidin yıkılması talebine ret
7 0
 
“Her iki kişiden biri kansere yakalanabilir”
“Her iki kişiden biri kansere yakalanabilir”
6 0
9 günlük sinema buluşması başlıyor
9 günlük sinema buluşması başlıyor
9 0
14 0
Finale yükselmek için eşleştiler
Finale yükselmek için eşleştiler
45 0
11 gölette yüzde 100 doluluk
11 gölette yüzde 100 doluluk
37 0
banner82

Çevre için 6 ihbar, bir ceza

banner27

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, 25-31 Mart tarihleri arasında 365 denetim yaptı. 6 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi verilen denetimlerde, 1 kişi veya kuruma da ceza kesildi.

banner262
Çevre için 6 ihbar, bir ceza
banner267

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, 25-31 Mart tarihleri arasında 365 denetim yaptı. 6 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi verilen denetimlerde, 1 kişi veya kuruma da ceza kesildi.
Çevre Koruma Dairesi, bir haftalık denetim raporunu açıkladı.
Müzikli eğlence yerlerinde 223, naylon poşet denetimlerinde 23, doğal hayat denetimlerinde 4, atıksu denetimlerinde 17, ÇED denetimlerinde 5, hava kalitesi, egzoz emisyon ve sanayi tesisi denetimlerinde 85 yer veya kişi denetlendi.
Ses, katı atık, ÇED, sanayi bacaları, atık su, hava kalitesi ve naylon poşet denetimlerinde Lefkoşa’da 92, Mağusa-İskele’de 182, Girne’de 23, Güzelyurt-Lefke’de 68 yer denetlenirken, 6 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi verildi, 1 kişi veya kuruma ceza kesildi.
“ÇEVREYİ KİTLETENLERİ ALO 123’E İHBAR EDİN”
Açıklamada, çevreyi kirletenlerin, Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren “Alo 123” hattına ihbar edilerek, ekiplerin olaylara daha erken müdahale etmesine yardımcı olunabileceği hatırlatıldı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.