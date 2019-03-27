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Çevre için 12 ihbar, 7 ceza

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Çevre Koruma Dairesi, 12 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi verdi, 7 kişi veya kuruma ceza kesti

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Çevre için 12 ihbar, 7 ceza
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Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi 18-24 Mart tarihleri arasında yapılan haftalık denetim raporunu açıkladı.

Bir haftalık süre zarfında 477 yer denetlendi.

Ses, katı atık, ÇED, sanayi bacaları, atık su, hava kalitesi ve naylon poşet denetimlerinde Lefkoşa’da 223, Gazimağusa-İskele’de 164, Girne’de 24, Güzelyurt-Lefke’de 66 yer denetlenirken, 12 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi verildi, 7 kişi veya kuruma ceza kesildi.
Açıklamada, çevreyi kirletenler, Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren “Alo 123” hattına ihbar edilerek, ekiplerin olaylara daha erken müdahale etmesine yardımcı olunabileceği hatırlatıldı.

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