ÇEVRE DOSTU ÇÖP KUTULARI DAĞITIMI BAŞLADI

TURİZM BAKANI ÜSTEL: “HALKIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR”

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, hükümetin aldığı “Covid-19 küresel salgın tedbirleri” kapsamında “maske kullanım şartı” ile birlikte hem bulaşmayı hem de çevre kirliliğini önlemek amacıyla çevre dostu çöp kutularının dağıtımına bugün başladı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, çöp kutuları, özellikle insanların en yoğun şekilde kullandıkları market ve eczanelere dağıtılacak. Uygulama ile; maske ve eldivenlerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve toplanan maske ile eldivenlerin bulaşa yol açmayacak şekilde imha edilmesini kolaylaştırmak amaçlanıyor.

Çevre dostu çöp kutularının ülke genelindeki market ve eczanelere dağıtılmasına Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in de katılımıyla Alsancak ve Lefkoşa’daki marketlerde başlandı.

Üstel’e, Alsancak bölgesindeki çöp kutularının dağıtımında Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lefkoşa bölgesindeki dağıtımda da Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu eşlik etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi tarafından ülke genelindeki market ve eczanelere dağıtılacak çevre dostu çöp kutularının tıbbi maske ve eldivenlerin sağlıklı bir biçimde toplanıp, imha edilmesini kolaylaştıracağını söyledi.

Hükümetin aldığı tedbirler sayesinde salgının yayılmadan önüne geçildiğini ifade eden Üstel, ancak dünyada ve ülkede salgının uzun süreçte gitmeyeceğinin bilincinde olunması ve bu yönde hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

İlerleyen süreçte iş yerlerinin açılmasıyla birlikte daha çok korunma yöntemlerine ihtiyaç olacağını ifade eden Üstel, maske ve eldiven kullanımının zaruri olmaya devam edeceğini belirtti.

Üstel, küresel pandemi haline gelen Kovid-19 virüsü ile mücadele kapsamında hükümetin aldığı radikal tedbirler kapsamında yer alan tıbbi maske kullanılma zorunluluğunun, kullanılmış maskelerin bulaş riski taşımadan en sağlıklı biçimde nasıl imha edileceği sorununu da beraberinde getirdiğini belirtti.

Çevre Koruma Dairesi tarafından geliştirilen, çevre dostu çöp kutuları sayesinde bu riskin en aza indirileceği ve kullanılmış tıbbi maske ve eldivenlerin sağlıklı bir şekilde toplanarak imha edilmesinde büyük kolaylık sağlayacağına olan inancını dile getiren Üstel, ülke genelindeki tüm market ve eczanelere dağıtılması kararı aldıklarını belirtti.

Dağıtılan çevre dostu çöp kutuları ile birlikte nasıl kullanılacağına yönelik olarak da Çevre Koruma Dairesi tarafından hazırlanan talimatların yazılı olarak market ve eczanelere verildiğini ifade eden Üstel, “Halkımızın sağlığı her şeyin üzerindedir. Bu nedenle, hükümet olarak aldığımız tedbirlere ek olarak, bu tedbirlerin en sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi de bizlerin görevidir. Bu nedenle, ülkenin her bir noktasındaki market ve eczanelere, bu çöp kutularının dağıtımına bugün başlıyoruz” diye konuştu.

Üstel, yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde dağıtılan çöp kutularında toplanacak tıbbi malzemenin, en sağlıklı bir şekilde imha edilmesini amaçladıklarını belirtti.

Üstel, “halkımızdan isteğimiz, kullandıkları bu tıbbi malzemeleri, dağıtımını yapacağımız çöp kutularına atmalarıdır. İnancım odur ki, Kovid-19 mücadelesinde, dünya ülkeleri arasında ülkemizin büyük başarı elde etmesinde büyük katkısı olan halkımız, bu uygulamaya da önem gösterecektir” dedi.

ÇAĞAKAN: “ALIŞKANLIKLARIMIZIN DEĞİŞMESİ GEREKLİ”

Çevre Dairesi Müdürü Osman Bora Çağakan da, dünyayı etkileyen salgın nedeniyle bazı alışkanlıkların değişmesi gerektiğini söyledi.

ATASER

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ise, bu uygulamamanın Alsancak Belediyesi’nden başlatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Alsancak halkının başlatılan bu uygulamaya uyması gerektiğini dile getirdi.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ayrıca bu güzel uygulamadan dolayı Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’e ve Bakanlık personeline teşekkür etti.

ÜSTEL LEFKOŞA’DAKİ DAĞITIM NOKTASINI ZİYARET ETTİ

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Lefkoşa’daki dağıtım noktasını da ziyaret etti.

Üstel’e Lefkoşa’daki çevreci çöp kutuları dağıtım noktasında HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da eşlik etti.

MANAVOĞLU: “BU UYGULAMA İLE NORMALLEŞME SÜRECİNE BÜYÜK KATKI SAĞLANACAK”

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu yaşanan salgının ardından ülkede bir süre normalleşme süreci yaşanacağını kaydetti.

Bu normalleşme sürecinden geçerken, salgınla ilgili sıkıntıların devam edeceğini belirten Manavoğlu, “Turizm ve Çevre Bakanlığımızın projesi olan, özellikle kullanılmış eldiven ve maskelerin doğru bir şekilde imha edilmesi ülkemiz için çok önemlidir” dedi.

Manavoğlu ayrıca, vatandaşların bu uygulamaya dikkat etmeleri halinde, normalleşme sürecine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.