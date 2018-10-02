Çevre denetimlerinde 5 kişi veya kuruma ceza kesildi

Ses, katı atık, ÇED, sanayi bacaları, atık su ve hava kalitesi denetimlerinde Lefkoşa’da 60, Gazimağusa ve İskele’de 48, Girne’de 30, Güzelyurt ve Lefke’de 57 yer denetlenirken, 35 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi, 5 kişi veya kuruma ise ceza kesildi

Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi, 24-30 Eylül tarihleri arasında yapılan haftalık denetim raporunu açıkladı.



200 YER DENETLENDİ

Turizm ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre bir haftalık süre zarfında 200 yer denetlendi, ilçelerde de egzoz emisyon testleri de gerçekleştirildi.

Ses, katı atık, ÇED, sanayi bacaları, atık su ve hava kalitesi denetimlerinde Lefkoşa’da 60, Gazimağusa ve İskele’de 48, Girne’de 30, Güzelyurt ve Lefke’de 57 yer denetlenirken, 35 kişi veya kuruma süre ihbarnamesi, 5 kişi veya kuruma ise ceza kesildi.

Açıklamada, çevreyi kirletenlerin, Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren “Alo 123” hattına ihbar edilmesi de istendi.

HAFTALIK TEMİZLİK ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR

Çevre Koruma Dairesi tarafından, her hafta perşembe günleri yapılan temizlik etkinlikleri kapsamında yarın; Çevre Koruma Dairesi Gazimağusa Şubesi ile Tatlısu Belediyesi işbirliğinde Tatlısu kıyı şeridinde temizlik etkinliği düzenlenecek.

Ayrıca Çevre Koruma Dairesi Güzelyurt Şubesi tarafından Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu avlusunda ve Lefke-Gemikonağı Lefke göleti yolu üzerinde Lefke Belediyesi ile Çevre Koruma Dairesi işbirliğinde ağır iş araçları ile temizlik yapılacak.

