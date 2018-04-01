Çevre denetimleri arttı

Çevre Koruma Dairesi Mart ayında Çevre Kanunu ve yönetmeliklere uygunluğu kontrol etmek amacıyla yaptığı denetimlerde çevreyi kirletme ve yasaya aykırılık tespit ettiği işyerlerine ihbar ve ceza vererek denetimlerini artırdı

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Mart ayında Çevre Kanunu ve yönetmeliklere uygunluğu kontrol etmek amacıyla yaptığı denetimlerde çevreyi kirletme ve yasaya aykırılık tespit ettiği işyerlerine ihbar ve ceza verdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, çevreyle ilgili hassasiyetin artmasına yönelik toplumsal bilincin gelişmesi için planlı faaliyet yapıldığını, başta turizmde olmak üzere hayatın her alanında sürdürülebilirliğin ancak sağlıklı bir çevrede mümkün olabileceğini belirtti.

DENETİMLER

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre Yasası kapsamında Şube Amirlikleri ile bölge birimleri tarafından Mart ayında yapılan sıklaştırılmış denetimlerde, Girne bölgesinde katı atık konusunda bir işletmeye ceza, bir işletmeye ceza ihbar uygulaması, ses kirliliği kapsamında bir işletmeye ceza, bir işletmeye de uyarı uygulaması gerçekleştirildi.

Mağusa bölgesinde de geniş kapsamlı denetimler gerçekleştiren bölge birimleri Kum Zambaklarını tahrip eden bir kişiye ceza kesti. Rutin gece denetimleri yanında, İki süt ürünü tesisi denetlendi işletmelerden birine atık su dolgusu ile ilgili süre verildi.

Yine aynı kapsamda 3 arıtma tesisi, 1 geri dönüşüm tesisi, 2 hurdacı denetlendi. Güzelyurt bölgesinde de denetlemelerini gerçekleştiren ekipler Cypfruvex’’e 2 asgari ücret tutarında ceza uyguladı. Güzelyurt Barajı’nın denetiminin de gerçekleştiği kontrollerde, 1 kişiye atık nedeniyle ceza kesildi

Çevresel gereklerin yerine getirilip getirilmediğinin değerlendirilmesi adına ülke genelinde uygulanan rutin kontrollerin yanında, 5 endüstriyel atıksu çıkaran tesis,1 evsel atıksu arıtma tesisi de denetlendi.

358 ARACA EGZOZ EMİSYON DENETİMİ

Turizm Ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi 19- 30 Mart tarihleri arasında, ülke genelinde yaptığı egzoz emisyon ölçümleri denetimlerinde, 358 motorlu aracı denetledi. Kontrollerde, standartların üzerinde egzoz gazı çıkardığını saptadığı 26 araç sahibine ihbar yazısı yazdı.

Araç sahiplerine, araçlarının bakım ve servislerini 30 günde tamamlayıp Çevre Koruma Dairesi'ne başvurmaları için ihbar yazısı yazıldı. Gerekli servisleri yapıldıktan sonra dairede yeniden yapılacak kontrol sonrası araçlarının egzoz emisyonları yeterli düzeyde olan sürücülerin ihbarları geçersiz kılınacak. Kontrol ve bakımlarını yaptırmayan sürücüler ise bir asgari ücret tutarında ceza alacak.

“ÇEVREYLE İLGİLİ HASSASİYETİN ARTMASINA YÖNELİK PLANLI FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Günümüzde tüm dünyada tartışılan ve olası çareleri araştırılan öncelikli gündem konularından olan çevre sorunları ve çevre denetimi konusu ülkelerin en yoğun çalıştığı konuların başında gelmektedir” dedi.

Çevre konusunda Dünya’da yaşanan felaketlerin toplumsal hassasiyet ve bilinçlenmeye yol açtığını ifade eden Ataoğlu, Dünya’nın dengesini bozan, büyük bir problem teşkil eden çevre sorunlarına yönelik duyarlılığın önceki yıllara göre daha fazla olduğunu vurguladı.

Çevreyle ilgili hassasiyetin artmasına yönelik toplumsal bilincin gelişmesi için planlı faaliyetler yapıldığının altını çizen Ataoğlu, başta turizmde olmak üzere hayatın her alanında sürdürülebilirliğin ancak sağlıklı bir çevrede mümkün olabileceğini belirtti.

Dünya’nın sağlıklı geleceğinin, gezegenin sunabileceklerinin sınırlarını bilerek tüketmekten geçtiğini ifade eden Ataoğlu, “Politikalarımızı bu gerçekler temelinde şekillendiriyoruz” dedi.