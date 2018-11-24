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“Çevre Dairesi’nin eleştirilmesine müsaade etmem”

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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çevre Dairesi’nin çalışmalarının çok iyi olduğunu ve eleştirilmesine müsaade etmeyeceğini kaydetti

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“Çevre Dairesi’nin eleştirilmesine müsaade etmem”
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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 124 Milyon 386 Bin 800 TL’lik Turizm ve Çevre Bakanlığı Bütçesini oyçokluğuyla onayladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlık bütçesi görüşülürken yapılan eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, Çevre Dairesi’nin çalışmalarının çok iyi olduğunu ve eleştirilmesine müsaade etmeyeceğini kaydetti.

Eski Eserler Dairesi’nin yaptığı işleri de anlatan Ataoğlu, yapılan restorasyon çalışmalarını aktardı ve yapılan eleştirileri esefle kınadığını söyledi. Altın Kum ve Anıtlar Yüksek Kurulu ile ilgili çalışmalara devam edildiğini dile getiren Ataoğlu, doğu ve batı bölgesinin de  turizmden payını alması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Rehberlerin yaşadığı sıkıntıların, yasasında yapılacak değişiklik sonrasında çözülebileceğini dile getiren Ataoğlu, binaların tadilatı ve turizme kazandırılması için yaklaşık 20 Milyon TL’lik hibe yapıldığını da ekledi.  

Genel görüşmelerin tamamlanmasının ardından oylamaya geçilmeden önce, öngörülen harcamalarda  Turizm ve Çevre Bakanlığı Bütçesinde değişiklikler yapıldı.

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