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Çevre bilincini çocuklara aşılamalıyız

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Çevre Koruma Dairesi, çevre bilincini artırmak amacıyla 4 ve 5 yaş grubu öğrencilere okul çantası dağıttı

Çevre bilincini çocuklara aşılamalıyız
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Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında eğitim gören 4 ve 5 yaş grubu öğrencilere okul etkinlik çantası dağıtıldı.
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Gazimağusa’daki Polatpaşa ve Şehit Osman Ahmet İlkokullarındaki etkinliğe katılarak öğrencilere çantalarını verdi.
Ataoğlu, Polatpaşa İlkokulu’nda yaptığı açıklamada, etkinliğin Çevre Koruma Dairesi ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde kaplumbağaların korunması ve çevre bilinci konularında farkındalık oluşturmak için gerçekleştirildiğini belirterek, çantaların üzerindeki kaplumbağaların korunması ve çevrenin temiz tutulmasına ilişkin amblemlere dikkat çekti.
Bakan Ataoğlu, çevre bilincini küçük yaşta çocuklara aşılayıp, ileriki dönemlerde arzu edilen çevreye kavuşmayı hedeflediklerini söyledi.
Ataoğlu, geçen yıl çevre dersinin 9’uncu sınıflarda zorunlu ders olarak okutulmaya başlandığını belirterek, ileriki dönemde bu dersi tüm sınıflara yaymayı amaçladıklarını kaydetti.
Bakan Ataoğlu, tüm sınıflarda çevre dersinin okutulmasıyla çevre bilinci oluşturularak, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün sembolik olarak kutlanacağını sözlerine ekledi.

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