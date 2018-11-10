banner107
Komşular sahada buluşacaklar
Komşular sahada buluşacaklar
0
Fikstür çekiminde, BTM kulüplerine müjde verildi
Fikstür çekiminde, BTM kulüplerine müjde verildi
0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
0
Engellileri anlamak için biraz empati yapalım
Engellileri anlamak için biraz empati yapalım
0
Hamitköy’ün milli takım gururu
Hamitköy’ün milli takım gururu
0
Gönyeli yönetimi, kulübe katkı koyanlara teşekkür etti
Gönyeli yönetimi, kulübe katkı koyanlara teşekkür etti
0
Doğan’a, hemşeri morali
Doğan’a, hemşeri morali
0
“Sadece bir levha değildir kırılan”
“Sadece bir levha değildir kırılan”
0
banner82
banner147

Çetin Çeki yaşamını yitirdi

banner27

Türkiye'nin yakından tanıdığı Kıbrıs kökenli Çetin Çeki geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Çetin Çeki yaşamını yitirdi
banner192

 

Aslen Kıbrıslı olan Limasol doğumlu Çetin Çeki, TRT'de uzun yıllar spikerlik ve sunuculuk görevini üstlenmiş,Anadolu Efes'te asbaşkan ve genel sekreter olarak görev yapmış aynı zamanda Türkiye’de Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini yürütmüştü.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.