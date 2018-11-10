Çetin Çeki yaşamını yitirdi

Türkiye'nin yakından tanıdığı Kıbrıs kökenli Çetin Çeki geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Aslen Kıbrıslı olan Limasol doğumlu Çetin Çeki, TRT'de uzun yıllar spikerlik ve sunuculuk görevini üstlenmiş,Anadolu Efes'te asbaşkan ve genel sekreter olarak görev yapmış aynı zamanda Türkiye’de Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini yürütmüştü.