Çeri domates ve havuçda limit üstü kalıntı

Devlet Laboratuarında, 40 ithal ürün numunesi, 49 yerli ürün numunesi üzerinde yapılan analizde, bir ithal, bir de yerli üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.





Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 13-19 Nisan arasında, Avrupa Birliğinde kullanılan pestisit limitleri çizelgesine göre ithal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, çilek, karpuz, şeftali, havuç, pul biber çeşitleri, nektarin ve mısır slajı olmak üzere 40 numune üzerinde yapılan analizden, 39'u temiz çıktı, 1 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.



Yerli ürünlerden enginar, domates, kavun, kabak, maydanoz, dolmalık biber, patlıcan, böğrülce, salatalık, fasulye, asma yaprağı, şeftali, pancar, turp, havuç, pırasa ve valencia portakal olmak üzere 49 numuneden 48'i temiz olup sadece 1 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.

İthal ürünlerde limit üstü çıkan SVS Ltd ait çeri domates imha edildi. Doğancı’da havuç üretimi yapan Cemal Uluşan’ın kullandığı kimyasal ilacın ruhsatlı olmamasından dolayı ürününün imha edilmesine karar verildi.