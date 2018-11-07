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Cepte çıkmaz aşılamadı

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Cep telefonlarının, Kıbrıs’ın her iki yanında kullanılabilmesi için iki taraf arasında geçtiğimiz Perşembe günü yapılan görüşmenin ardından herhangi bir gelişme ortaya çıkmadı

Cepte çıkmaz aşılamadı
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Cepte çıkmaz sürüyor

Cep telefonları konusunda iki taraf arasında geçtiğimiz Perşembe günü yapılan görüşmenin ardından herhangi bir gelişme ortaya çıkmadı


Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 12 Kasım Pazartesi günü, Derinya ve Lefke/Aplıç sınır kapılarının açılması konusunda uzlaştıklarını anımsatan Güney’deki Fileleftheros gazetesi, ancak “elde edilen bilgilere göre”, “en azından Derinya konusunda ortada ciddi belirsizlikler bulunduğunu” öne sürdü.
Bu durumun üzerinde hemfikir olunanlara uyulmaması halinde, açılışın ertelenebileceği anlamına geldiği iddiasında bulunan gazete, Aplıç/Lefke bölgesinde ise durumun daha kolay olduğuna işaret etti.
Gazete, Derinya sınır kapısındaki problemin, Türk nöbet kulübesinin yer alacağı noktadan kaynaklandığını iddialarına ekledi.
CEP TELEFONLARI KONUSUNDA DA GELİŞME OLMADIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ
Bu arada cep telefonları konusunda iki taraf arasında geçtiğimiz Perşembe günü yapılan görüşmenin ardından herhangi bir gelişme ortaya çıkmadığını da yazan gazete, bunun ise mesele üzerinde bir sonuca varılması ve bunun çözümünü imkânsız hale getirdiğini öne sürdü.
Rum kesiminin, iki öneri arasında tercih yapılması şeklinde bir teze sahip olduğunu yazan gazete, ortaya konan çözümlerin “dual IMSCI (iki telefon numarasına sahip bir SIM kart)” ile Lüksemburg’daki GSM merkezi olduğunu anımsattı.
Rum kesiminin, “dual IMSCI” veya Lüksemburg’daki GSM merkezi çözümünü kabul edip etmediği konusunda Kıbrıslı Türklerin yanıtını beklediğini kaydeden gazete, iki tarafın ticaret odalarının da çabaya yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.
Öte yandan gazete, Birleşmiş Milletler’den (BM) bir kaynağın kısa zaman önce Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye, cep telefonları konusundaki Güven Yaratıcı Önlemin (GYÖ) ileriye götürülmesinin, geçtiğimiz aylarda Brüksel’de AB ile uluslararası örgüt arasında temas konusu olduğunu söylediğini ekledi

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