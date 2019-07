Cepte birleşmede mutlu son

Kıbrıs sorununun yarattığı önemli bir engel daha ortadan kalktı, cepte birleşmede mutlu sona ulaşıldı. Dünden itibaren cep telefonlarına adanın her yerinden erişim sağlanmaya başlandı. İlk görüşme ise Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis arasında yapıldı

Kıbrıs sorununun hayatımıza dayattığı önemli bir engel ortadan kalktı.

Cep telefonlarına artık adanın bütününde erişim sağlanacak.

Turkcell, fiyat tarifesini açıkladı, buna göre Kıbrıs'ın güneyinde cep telefonu ile konuşmanın dakikası 4 TL olacak. KKTC Telsim ise Kıbrıs'ın güneyinde cep telefonu ile konuşmanın dakikası ortalama 4.12 TL olacağını açıkladı.

Dün ilk görüşme, BM Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın himayelerinde saat 12.45 sıralarında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis arasında yapıldı.

Liderler ilk fırsatta bir araya gelmeyi de konuştu.

Liderler, toplumlar arasındaki iletişimi geliştirmek ve tüm Kıbrıslıları bir araya getirmek amacıyla cep telefonlarının ada genelinde birlikte çalışabilirliğinin uygulandığını duyurdu.

UNFICYP tarafından yapılan bir duyuruya göre, ilk çağrı saat 12: 45'te iki lider arasında gerçekleşti ve BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, uygulamanın çalıştığı doğrulandı.

Birleşmiş Milletler açıklamasında "Bu güven artırıcı önlemin başarılması, her iki taraf arasında diyalog, güven ve işbirliğinin önemini vurgulamaktadır" dedi. Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, ilk mobil görüşmelerinde, mümkün olan en kısa sürede bir araya gelme olasılığını görüştü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, cep telefonlarının Kıbrıs’ın her iki tarafında da yıllardır çalışmamasının her iki toplum için yarattığı sıkıntıların ortadan kalkması için yürütülen çalışmalara destek ve katkı veren tüm kurum, kuruluş ve bireyleri kutladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bu konu son derece önemli bir hizmettir. Kıbrıs’ın her iki tarafına seyahat eden Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar evleriyle her türlü iletişimi kaybetmekteydiler. Düşünün ki dünyanın neresinde olursa olsun, en ücra köşeye bile gidilse iletişimin kopmadığı bir zaman, aynı ada toprağında sınırın bir tarafından diğer tarafına geçildiğinde bu iletişim imkanı yok olmaktaydı. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktu. İsviçre’de bir iletişim merkezi aracılığıyla da olsa, bu bağlantının kurulmuş olması son derece sevindiricidir. Umarım gelecekte böylesi aracı kurumlara ihtiyaç duyulmadan doğrudan iletişimin kurulabildiği günlere de ulaşabilelim. Bu konu uzun zaman aldı, belki güç oldu ama sonunda iyi oldu. Tüm Kıbrıs’ta yaşayanlara hayırlı olmasını dilerim. Bu başarılı sonuçtan esinlenerek daha başka alanlarda da her iki topluma yararlı olacak çözümleri geliştirebilmeyi temenni ederim. Kuşkusuz ana hedef, Kıbrıs’ta her iki tarafın da kabul edebileceği, siyasi eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşanabilecek ortak bir çözüm hedefine ulaşmak olmalıdır. Bu tür olumlu gelişmelerin aradaki güvenin artmasına da yardımcı olacağı kuşkusuzdur.”

BM’den yapılan açıklamada, cep telefonları ile ilgili güven artırıcı adımın her iki tarafın diyalog, güven ve işbirliğine katkı hedefiyle hayata geçtiği duyuruldu. BM açıklamasında liderlerin telefon görüşmesinde, en kısa sürede görüşme konusunda anlaştıkları bildirilirken, söz konusu görüşmede Kıbrıs sorununun şu anki durumunun yanı sıra, yeni Güven Yaratıcı Önlemler üzerinde de görüş alış verişinde bulunacakları ifade edildi.

Tarife ne olacak?

KKTCELLL ile Güney’de cep telefonu ile konuşmanın dakikası 4 TL olacak. KKTC Telsim’de ise bu fiyat 4.12 TL. Gelen aramalarda dakika başı 1.53 TL, yurt dışı aramalarda dakika başı 11.75 TL ve SMS için 0.50 TL ödenecek

KKTCELLL, Kıbrıs’ın güneyinde konuşma yapılacak tarifeyi açıkladı.

Turkcell’den alınan bilgilere göre, Kıbrıs’ın güneyinde cep telefonu ile konuşmanın dakikası 4 Türk Lirası olacak.

KKTC Telsim hattıyla ise Güney Kıbrıs, KKTC ve Türkiye yönündeki aramalarda dakika başı 4.12 TL, gelen aramalarda dakika başı 1.53 TL, yurt dışı aramalarda dakika başı 11.75 TL ve SMS için 0.50 TL ödenecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell hattının Güney Kıbrıs’ta kullanmak için roaming servisinin özel olarak açılması gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler hatlarını Güney Kıbrıs’ta kullanıma açmak istiyorsa GUNEY yazıp 1717’ye mesaj göndermesi; uygulamayı kapatmak için ise KUZEY yazıp 1717’ye mesaj göndermesi yeterli olacak.

Servis aktif olduğunda abone bilgilendirme SMS’i alacak. Güney Kıbrıs’ta geçerli olacak bu uygulama, abonelerin telefon görüşmesi ve kısa mesaj (SMS) kullanımı için geçerli olacak. İnternet kullanımıyla ilgili teknik çalışmalar devam ettiğinden henüz yürürlüğe girmedi.

Güney Kıbrıs tarifesinden ücretlendirilmemek adına, servisi Güney Kıbrıs’a geçiş yaparken aktif edip, Kuzey Kıbrıs’a geri dönünce veya kullanmak istenmediği zaman kapalı bulundurmak gerekiyor.

KKTCELLL’den yapılan açıklamaya göre, “Güney Kıbrıs’ta Kullanım Tarifesi” isimli tarife, GUNEY yazıp 1717’ye SMS gönderildiğinde açılarak KKTCELL sinyali ile konuşma ve SMS kullanımı yapılamayan yerlerde, tarife üzerinden ücretlendirilip arama, aranma ve SMS gönderimi yapılabilecek.

“Güney Kıbrıs’ta Kullanım Tarifesi”ndeyken KKTCELL sinyali tamamen kaybolmadan ücretlendirmenin devreye girmediği ve tekrar KKTCELL sinyali gördüğü zaman ise ‘roaming’in devreden çıkarak KKTCELL yurt içi tarifesi üzerinden ücretlenmeye devam edecek.

Açıklamada, Kıbrıs’ın güney ve kuzeyi arasında sınır çizgisinin çok yakın olduğundan dolayı oluşabilecek sinyal karışıklıkları riskine karşın “Güney Kıbrıs’ta Kullanım Tarifesi”nden ücretlendirilmemek adına servisin, KUZEY yazıp 1717’ye göndererek kapatılması da önerildi.

TELSİM

Cep telefonlarının adanın her yerinde kullanılabilmesine imkan sağlayacak uygulama hayata geçmesinin ardından KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, KKTC Telsim hattıyla Güney Kıbrıs, KKTC ve Türkiye yönündeki aramalarda dakika başı 4.12 TL, gelen aramalarda dakika başı 1.53 TL, yurt dışı aramalarda dakika başı 11.75 TL ve SMS için 0.50 TL ödeneceğini açıkladı.

TAK muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Tanpınar, aynı zamanda kontörlü diye nitelenen faturasız hatların da adanın her yerinde kullanabileceğini ifade ederek, dakika başına 83 kontör ücretlendirme yapılacağını ve SMS gönderiminin ise 8 kontör olacağını belirtti.

Fevzi Tanpınar, abonelerin Güney Kıbrıs’ta hatlarını kullanabilmek için AC yazıp 7075’e sms göndererek, Güney Kıbrıs roaming servisini aktif hale getirebileceklerini, aynı şekilde Güney roamingi kapatmak için KAPAT yazıp 7075’e sms göndermenin yeterli olacağını söyledi.

Abonelerin Güney Kıbrıs’ta hatlarını kullanabilmek için AC yazıp 7075’e sms göndererek, Güney Kıbrıs roaming servisini aktif hale getirebileceklerini söyleyen Tanpınar, aynı şekilde Güney roamingi kapatmak için KAPAT 7075’e sms göndermenin yeterli olacağını belirtti.

SERVİS SMS İLE AKTİF HALE GETİRİLİP, KAPATILABİLECEK

Telsim abonelerinin Güney Kıbrıs’ta hatlarını kullanabilmeleri için AC yazıp 7075’e sms göndererek, Güney Kıbrıs roaming servisini aktif hale getirebileceklerini söyleyen Tanpınar, aynı şekilde Güney Kıbrıs roamingi kapatmak için KAPAT 7075’e sms göndermenin yeterli olacağını belirtti.

Abonelerin, *7075# çevirip Güney Kıbrıs roaming servisini açıp, aynı aramayı tekrar gerçekleştirerek, Güney Kıbrıs Roaming servisini kapayabileceklerini de anlatan Tanpınar, Güney Kıbrıs’a geçerken roaming servislerini açan tüm abonelerin dönüşlerinde aynı şekilde söz konusu servisi kapatmaları tavsiyesinde bulundu.

“TEKNİK NEDENLERLE INTERNET HİZMETLERİ DEVREYE ALINMADI”

Bu işlemleri gerçekleştirmeyen, yani Güney Kıbrıs roaming servisini açmayan abonelerin Güney Kıbrıs’ta roaming yaparak telefonlarını kullanmalarının mümkün olamayacağına dikkat çeken Fevzi Tanpınar, şöyle devam etti:

“Şu an için sadece ses ve sms kullanımları bu servis kapsamındadır. Hiçbir operatör şu an internet hizmetini teknik nedenlerden dolayı devreye almamıştır. Önümüzdeki 2 ay içerisinde, internet hizmetinin de devre konularak servis edilmesi öngörülmektedir.”

KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar şöyle devam etti:

“Unutulmamalıdır ki, hem Güney Kıbrıs, hem KKTC arasındaki sınır bölgelerinde yoğun yerleşimler bulunmaktadır. Dolayısıyla telefonumuzda yapmamız gereken şebeke seçimlerine, Güney Kıbrıs roaming servisine telefonumuzu açıp açmadığımıza dikkat etmemiz gerekmektedir. Akıllı telefonlarımızda şebeke seçimini manuelde tutmak ve Güney Kıbrıs roaming servisinden yararlanmak istediğimizde manuel olarak Güney Kıbrıs operatörünü seçmek her zaman daha güvenli olacak”

Fiyatlar hakkında da bilgiler veren Tanpınar, Güney Kıbrıs'tan aramalarda başlangıçta ortaya çıkan fiyatlandırmanın Güney Kıbrıs, KKTC ve Türkiye yönüne aramalarda dakika başı 4.12 TL, sms gönderiminin ise 0.50 TL olacağını belirterek, gelen aramalarda 1.53 TL, yurt dışı aramalarda 11.75 TL ücretlendirme olacağını kaydetti.

Aynı zamanda Güney Kıbrıs’ta kontörlü diye nitelenen faturasız hatların da kullanabileceğine işaret eden Tanpınar, faturasız hatlarda dakika başına 83 kontör ücretlendirme, sms gönderiminin ise 8 kontör olacağını belirtti.

Güney Kıbrıs’la yapılan tüm görüşmelerin uluslararası roaming üzerinden ücretlendirileceğini, aynı zamanda tüm ücret bilgilerinin şu an itibarıyla KKTC telsim.com adresinde de yer aldığını söyledi.

FİYAT FARKI

Tanpınar, Güney’den Kuzey’e geçen ve Rum operatörleri kullanan abonelerin de aynı şekilde roaming yapabileceklerine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Güney Kıbrıs’taki roaming ücretleri ile KKTC roaming ücretleri arasında ciddi bir fark oluşacağı da maalesef açıktır. Bunun birçok nedeni vardır. Bunlardan ilki, Güney Kıbrıs’ta sadece yüzde 19 oranında faturaya yansıtılan vergi, Kuzey Kıbrıs’ta faturaya yüzde 62 oranında yansıyor. Öte yandan İsviçre üzerinden gerçekleştirilen söz konusu roaming işlemi için bizler Güney Kıbrıs’ta operatörlere kıyasla daha yüksek maliyetler ödemek durumunda kalmaktayız. Bu nedenle işletme maliyetlerimiz de yükselmektedir. Ümit ederiz ki,vergi oranlarında hükümetin başlatmış olduğu vergi indirimi çalışmaları olumlu sonuçlanır ve bu da tüketici fiyatlarında ciddi anlamda indirimlere yol açar.”

Roamingde büyük fark

Kıbrıslı Türkler, Roamingde Rumlara göre iki misli ücret ödeyecek

Cep telefonlarının adanın her yanında çalışmaya başlamasıyla birlikte Güney Kıbrıs’taki roaming ücretleri ile KKTC roaming ücretleri arasında ciddi bir fark oluştuğu görüldü.

Buna göre KKTC ve Telsim hattına sahip olan Kıbrıslı Türkler, Güney’de yapacakları görüşmede dakikasına yaklaşık 4 TL ödeyecek.

Kıbrıslı Rumlar ise Kuzey’de yapacakları görüşmede dakikasına 1.86 TL ödeyecek. Bu da arada yüzde 116 fark olduğunu ortaya koyuyor

Yine yurt dışı aramalarda Kıbrıslı Türkler, Güney’de yapacakları görüşmede dakikasına yaklaşık 13 TL ödeyecek. Kıbrıslı Rumlar için ise bu fiyat 5.44 TL olacak.

Paket dakikalar Güney’de dahil değil

KKTC, Güney Kıbrıs hatları, Türkiye ve yurt dışı her yöne arama yapılabilecek, her yönden arama alıp, SMS kullanımı yapılabilecek.

Yapılan uzlaşı ve hayatta geçen servis kapsamında internet servisi yok. İnternetin ileri bir tarihte kullanıma açılacağı kaydedildi.

Güney Kıbrıs'ta ücretlendirme KKTCELL veya Vodafone sinyali tamamen kaybolmadan devreye girmeyecek. Tekrar sinyali gördüğü zaman ise roaming devreden çıkmakta ve yurt içi tarifesi üzerinden ücretlenmeye devam edilecek

Güney Kıbrıs roaming servisi açıkken, KKTCELL veya Vodafone tarafından sinyal alamadığınız an itibari ile Güney Kıbrıs roaming standart tarife üzerinden ücretlenerek hatlar kullanılabilecek.

Servis açık değil ise telefonunuzun kendi operatörünüzün sinyaline ulaşabildiği mesafelere kadar yurt içi standart kullanım ücretleri geçerli olur. Sinyalin ulaşamadığı noktada hat çekmeyecek.

Yurt içi tarife dâhilinde kullanılan Güney Kıbrıs yönüne paket dakikalar Güney Kıbrıs servisi dâhilinde kullanılamayacak. Operatörler Güney ve Kuzey Kıbrıs arasında sınır çizgisi olmadığında oluşabilecek sinyal karışıklıkları riskine karşın Güney Kıbrıs’ta kullanım tarifesinden ücretlendirilmemek adına servisin kapalı tutulmasını öneriyor.

İnternet için çalışmalar devam ediyor

CTP Milletvekili Fikri Toros, cep telefonlarında dün başlayan uygulamanın, telefon görüşmesi ve kısa mesaj için geçerli olduğunu, internet hizmeti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Tüketiciler Derneği’nden boykot

KKTC Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, Kıbrıs’ta 2 taraf arasındaki mobil telefonda iletişim uygulanmasına dünden itibaren başlanmış olmasını memnuniyetler karşıladığını ancak ücretlerin yüksek olmasından dolayı bu uygulamayı boykot edeceğini açıkladı.

Işık, konuyla ilgili açıklamasında, mobil iletişimine olanak veren uygulamada ücret tarifelerinin astronomik düzeyde olmasının tüketicilerin iletişim haklarını kullanmasına ciddi bir engel olacağına işaret etti.