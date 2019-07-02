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Cepte birleşme testler sonrasında tamam

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Yapılacak testler sonrasında cep telefonlarının kısa bir süre içinde Kıbrıs’ın her iki tarafında da kullanılması mümkün hale gelecek

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Cepte birleşme testler sonrasında tamam
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Cep telefonlarının “Kıbrıs’ın her iki tarafında da çalışır hale gelmesi” için yürütülen çalışmalar sonuçlandırıldı.

Yapılacak testler sonrasında cep telefonlarının kısa bir süre içinde Kıbrıs’ın her iki tarafında da kullanılması mümkün hale gelecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında Başbakan, Başbakan Yardımcısı, ilgili bakanlar, uzmanlar ve GSM operatörlerinin yetkilileriyle Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıda, cep telefonlarının Kıbrıs’ın her iki tarafında çalışır hale gelmesi için yürütülen çalışmalar sonuçlandırıldı.

Uzmanların, cep telefonlarının her iki tarafta da makul ücretlerle kullanılabilmesine yönelik verdiği bilgilerin ardından yapılan değerlendirmeler ışığında atılacak adımlar konusunda görüş birliğine varıldı.

Toplantıda, sonucun KKTC’de faaliyet gösteren operatörler tarafından İsviçre merkezli Comfone’a bildirilmesi kararlaştırıldı. Bunun ardından yapılacak testler sonrasında, cep telefonları kısa bir süre içinde Kıbrıs’ın her iki tarafında da kullanılması mümkün hale gelecek.

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