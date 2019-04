Cep telefonları için Güney’in hazırlıkları bekleniyor

Cep telefonlarının adanın iki tarafında kullanılabilmesi için çalışmalar sürüyor. KKTCELL, kuzeydeki iki operatör açısından herhangi bir sorun bulunmadığını belirtirken, Telsim ise Güney’in hazırlıklarını beklediklerini kaydetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs arasında GSM iletişim ağlarının kullanılabilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Ticari İşler Komitesi Eş Başkanı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell yönetim kurulu üyesi Günay Çerkez ile KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar BRT’ye yürütülen çalışmaları anlattı.

Günay Çerkez, cep telefonları ile ilgili 2015 yılından beridir güney ve kuzeydeki teknik komitelerin kendi aralarında, zaman zaman da güney ve kuzeydeki operatörleri çağırarak sürekli toplantılar yaptığını söyledi.

Çerkez, sistemin en doğal ve doğru yönteminin interconnection (enterkonnekte) olduğunu ancak Rum tarafının buna itiraz ettiğini anlattı.

Çerkez ‘Bunun en doğal ve doğru yöntemi interconnection denilen yani aynı coğrafyada olan operatörler birbirlerine sinyallerini fiilen kablolara bağlanarak yapmaktır. Burada Rum tarafının hassasiyeti oluşmuştur. Daha fazla uluslararası arenada kullanılan roaming dediğimiz bir aracı şirket tarafından yapılmasını önerdiler. Bu roaming denen olayda iki tarafın birbirleriyle direkt bağlantısı yok. Herkes sinyallerini hub denilen roaming hubları üzerinden geçirerek karşı tarafa gönderecek. İki taraf arasında da yapılan anlaşmalarla her operatör kendisi hub ile sözleşme yapar kendi tarifesini gönderir o tarife de karşı tarafa uygulanır. Bunlarla ilgili son iki üç seneden beridir uğraşıyoruz’ dedi.

Çerkez, son yapılan toplantıda İsviçre merkezli Comfone adlı uluslararası bir hub kullanılması yönünde karar aldıklarını belirtti.

Bir süre önce Ekonomi ve Ticari İşler Komitesi Rum eş Başkanı’nın basına yaptığı açıklamada konunun güneyde ilgili mobil telefon şirketlerinin yönetim kurullarına kaldığını söylediğini belirten Çerkez bu açıklamadan yasal sıkıntının aşıldığının anlaşıldığını kaydetti.

Çerkez, şu anda KKTC’de faaliyet gösteren iki operatör açısından herhangi bir sorun bulunmadığının da altını çizdi.

Çerkez ‘Rum tarafındaki operatörler için de olmaması gerekiyor ama bunu herhalde çok yakında duyacağız. En son bildiğimiz güneyin teknik komite başkanının yapmış olduğu basın bildirisi, ki orada diyor ki konu ilgili şirketlerin yönetim kurullarına kalmıştır. Yani müşterek bir sıkıntı teknik veya ticari gerekse siyasi kalmamıştır diye algılıyoruz’ dedi.

TANPINAR

KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da konuyla ilgili son bulunan yöntemin en doğru ve bütün dünyanın kullanmakta olduğu Roaming yöntemi olduğunu söyledi.

Fevzi Tanpınar, bulunan son yöntemle şu anda bir sıkıntı görünmediğini ve Kuzey Kıbrıs’taki operatörlerin bunun için her türlü çalışmayı yaptığını söyledi. Tanpınar ‘Bu kez Comfone diye bir şirketten bahsediliyor. Bu Comfone’un yetkilileri de buraya gelip her iki tarafın teknik komitesi ve operatörlerin teknik ekipleriyle görüşmeler yaptı ve Comfone üzerinden roamingin yapılabilmesinin teknik imkanları masaya yatırıldı. Şu anda hiçbir sıkıntı gözükmüyor. Biz her türlü çalışmayı, her iki operatör olarak da yapmış bulunuyoruz’ diye konuştu. Tanpınar, eğer Rum tarafı hazırlıklarını tamamlar ve herhangi bir engel ortaya koymazsa en kısa sürede Roaming olayının gerçekleşmesinin söz konusu olabileceğini söyledi. Tanpınar ‘Operatör olarak biz üzerimize düşeni yaptık, işin siyasi tarafı Cumhurbaşkanlığı ve Teknik komite tarafında. Orada teknik sıkıntılar olmaksızın başka bir sıkıntı vuku bulacaksa tabii ki onu çözme konusu da teknik komite ve cumhurbaşkanlığımızın olacaktır’ dedi.

Tanpınar konunun netlik kazanmasının ardından daha sıkı toplantılarla ve daha hızlandırıcı yaklaşımlarla konuyu çözebileceklerini söyledi. Roaming’de uluslararası bir fiyatlandırma olacağını anlatan KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar bunun olabildiğince makul düzeyde kalması ile ilgili uğraşları bulunduğunu söyledi