Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Zafer Erdoğmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla toplum içinde felaket söylemlerine karşın her şeyin yolunda olduğunu ifade ederek “Bu cennet adamızda güzel şeyler başarılabileceğine mi güvenimiz yok acaba bizim?” diye de sitemini paylaştı.

İşte Zafer Erdoğmuş’un paylaşımı:

Dünyanın herhangi bir yerinde; COVID-19’ a karşı ülkesinde bu kadar erken önlemler alınıp ve insanların çoğunun bu önlemlere uyduğu , hastaların ve temaslılarının bu kadar yakın takip edilip tarandığı, vaka sayısının da bu kadar kontrollü olduğu bir başka bir ülke varmıdır acaba, tüm bunlara rağmen insanları bu kadar marazi olsun? Hem toplumun % 60 ‘ ı zaman içinde enfekte olacak ve immünite gelişecek diyorlar, sonra da günlük pozitif çıkan 3-4 vakaya tahammül edemeyip felaket söylemlerinde bulunuyorlar. Olayın tam merkezinde olmasam ben dahi inanacağım bu felaket söylemlerine. Virüs Lapta’da ortaya çıktı evet ama temaslıları tarandı ve çok fazla pozitif vaka yok. Aile bireyleri hariç vaka yok hatta, sonsuz teşekkür o vakaya ki evinde oturmuş ve yaymamış virüsü.

Temaslı ne demek buna da değinmek istiyorum? Bir sokaktan enfekte bir kişi geçmişse tüm sokağın enfekte olma ihtimali yoktur, artık bilimsel davranalım, temastan kastımız yakın temastır. O da uzun süre vakit geçirilen aile bireyleri ve çok sık görüşülen dostlar arkadaşlardır.. Temastan kastımız 15 dk boyunca hasta kişi ile 1 metreden yakın temastır. Asemptomatik bireyler asla hastalığı aktif kişiler kadar bulaştırmaz . Bir kişi 300-400 kişiyi enfekte edecek diyorlar, şuana kadar ulaştığımız rakam belli , lütfen artık insanlara doğru şekilde ulaşalım!

100 yıl önce dünyamızın yaşadığı İspanyol gribini kontrol altına almak 18 ay sürmüş, 50 milyon kişi hayatını kaybetmiş. Görünen o ki COVID-19 için önlemler alınmasaydı çok daha fazla ölümler olacaktı geçmişten örnekleri var. Her ülke kendine göre önlemlerini er veya geç aldı ve onun faturasını ödüyor şu anda. Geç kalanlar ne hastalığı nede ölümleri kontrol etmekte yeterli değil hepimiz izliyoruz, yaşıyoruz. Yukarda da dediğim gibi dünyanın maruz kaldığı bu salgını kontrol etmek ayları alacaktır, o zaman önlem değil yaşam tarzlarımızı değişmemiz gerekecek farkında mısınız?

Ve son olarak aklıma takılan bir soru, bu cennet adamızda güzel şeyler başarılabileceğine mi güvenimiz yok acaba bizim?