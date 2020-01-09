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Cenazeler karıştı

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Girne Hastanesi morgunda cenazeler karıştı. Teşhis etmesine karşın morgdan yanlış cenazeyi alan İngiliz bir aile, önceki gün yaşamını yitiren Alsancaklı Nazım Salih’in cenazesini İngiliz Mezarlığına defnetti

Cenazeler karıştı

Girne Hastanesi morgunda cenazeler karıştı. Teşhis etmesine karşın morgdan yanlış cenazeyi alan İngiliz bir ailenin önceki gün yaşamını yitiren Alsancaklı Nazım Salih’in cenazesini İngiliz Mezarlığına defnettikleri öğrenildi.

Olay dün Nazım Salih’in ailesinin cenazeyi almak için hastaneye gitmesi üzerine ortaya çıktı.

Cenazelerini bulamayan aile, hastane yönetimin olayı araştırması sonucu Nazım Salih’in önceki gün İngiliz Mezarlığına defnedildiğini öğrendi.

Girne Akçiçek Hastanesi morgunda meydana gelen olayla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Başhekim Ceyhun Birinci, cenaze işlemlerinde görevli bir belediye personeli olduğunu, İngiliz ailenin dün cenazeyi teşhis ederek aldığını söyledi.

Olayın dün Salih’in ailesinin hastaneden cenazeyi teslim almak için geldiği sırada ortaya çıktığını kaydeden Birinci, “Olay dün  (önceki gün)yaşandı. Nazım Salih İngiliz Mezarlığına defnedildi.

Polis ve aile hastaneden bilgi alarak şu sıralarda Salih’in cenazesini, defnedildiği mezarlıktan çıkarıldı. Böyle bir olay başımıza ilk kez geldi. Bundan böyle cenaze teslimlerinde hastaneden biri de görevlendirilecektir. Salih’in cenazesi yarın (bugün) ailesine teslim edilerek defnedilecek.”

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