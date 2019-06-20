Cemoğlu ile ilgili ihmal yok

Trafik kazası geçiren Hasan Cemoğlu, doktorların umursamazlığı dolayısıyla az daha sakat kalabileceğini anlattı. Lefkoşa Devlet Hastanesi ise Cemoğlu ile ilgili herhangi bir ihmal ya da sakat kalma durumunun olmadığını açıkladı

Kıbrıs'ın sevilen insanlarından, ‘Cimi’ olarak da bilinen Hasan Cemoğlu, 12 Mayıs’ta talihsiz bir trafik kazası geçirdi. Kıbrıs Postası’na konuşan Cemoğlu, Nalbantoğlu’ndaki doktorların umursamazlığı dolayısı nedeni ile az daha ömür boyu sakat kalabileceğini anlattı.

Kazanın hemen ardından kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinin acil servisinde yapılan müdahalede 8 saatin sonunda, hiçbir şeyin yok denilerek taburcu edildiğini dile getiren Hasan Cemoğlu, ağrılarının devam etmesi üzerine kendi imkanlarıyla Ankara'daki Anadolu Ortopedi Hastanesi'ne gittiğini söyledi.

Ankara’da Profesör Dr. Tansel Ünsaldı'ya muayene olduğunu kaydeden Cemoğlu, muayenede sol omuz kemiğinin kırık ve kaburga kemiğinde de kırık olduğu tespit edildiğini vurguladı ve bunun üzerine omuz ameliyatı geçirdiğini aktardı.

Nalbantoğlu Hastanesi’nde röntgen ve tomografi çekildiğini, buna rağmen doktorların göremediğini savunan Hasan Cemoğlu, “Ankara’daki doktor kırıklarımın çok belirgin olduğunu söyledi, Lefkoşa’daki doktorların nasıl göremediğine şaşırdı, ömür boyu sakat kalabilirdin dedi” şeklinde konuştu.

Öte yandan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi “Hasan Cemoğlu” ile ilgili iddialarla ilgili açıklama yaparak, herhangi bir ihmal, umursamazlık ve sakat kalma durumunun söz konusu olmadığının tespit edildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada, hastanın tedavisini tamamlamak için polikliniğine başvurmak yerine tekrar acil servise gittiği ve kazadan günler sonra Türkiye’ye kendi isteği ile gidip tedavisinin devam ettirdiği ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Hasta 12 Mayıs 2019 tarihinde değil 9 Mayıs 2019 tarihinde trafik kazası nedeni ile acil servisimize başvurmuştur. Hayati tehlikesi olmayan hasta ilgili doktorlar ile konsültasyonları ve tetkikleri ( x ray ve bilgisayarlı tomografi) yapıldıktan sonra öneriler verilerek ve poliklinik kontrolüne çağrılarak taburcu edilmiştir. Hasta poliklinik kontrolüne gelmek yerine 12 Mayıs 2019 tarihinde tekrar acil servise başvurmuştur. Tekrar muayenesi yapılan hastanın yeniden röntgeni çekilmiştir ve ortopedi polikliniğine kontrole çağrılarak acil servisten taburcu edilmiştir.”

Basında yer alan iddialar üzerine Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü ve Acil Servis Bölümleri ile oluşturulan kurul ile yapılan değerlendirmede; hastada acil müdahale gerektiren herhangi bir patoloji saptanmadığı vurgulanan açıklamada, ihmal ve umursamazlık olmadığı, ayrıyeten herhangi bir sakat kalma durumunun olmadığının tespit edildiği vurgulandı.