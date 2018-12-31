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"Çelişkili durum ortadan kaldırılmalı"

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"Çelişkili durum ortadan kaldırılmalı"
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Restorancılar Birliği kapalı mekanlarda sigara içilmesi konusuna son noktayı koydu. Res-Bir ilgili yasa incelendiğinde zaman, kumarhane,disko,alkollü içki satan bar ve birahaneler için tütün ürünleri tüketilebileceği özel alanlar oluşturulmasına imkan verildiği ancak, restorant ve meyhane için böyle bir imkan verilmediği açık bir şekilde görülmekte olduğuna vurgu yaparak yasanın değiştirilerek dileyen ve yasadaki şartlari yerine getiren mekanların tütün tüketilebilecek özel bölümlerinin olmasına olanak sağlayacak şekilde tadil edilmesine ihtiyaç olduğu görüşünde olduklarını açıkladı.

Rest-Bir’den yapılan yazılı açıklama şöyle;

‘’Şunun bilinmesinde yarar görüyoruz ki;

Bakan da bizim, makam da bizim, Restorantlar da bizim.

Ekonomik ve sosyal birçok sorunun yaşandığı ülkemizde, kapalı mekanlarda "sigara içilmesi" gündeme gelmiştir. 

Bu durum karşısında, Res-Bir olarak bizim de konuya bir açıklama yapmamız zorunlu hale gelmiştir. 

Bizlerin, gerek seçilmiş gerekse atanmış olan bakanlarımıza ve görevlilere saygımız sonsuzdur. Hiç şüphe yok ki, aksi durumda ülkemizde yöneticiler ve kişiler arasında önlenemez sürtüşmeler meydana gelmesi söz konusu olabilir. 

Çağdaş toplumlarda olduğu gibi, yöneticler vatandaşlar ve işletmeler olarak yasalara uygun bir şekilde birbirimizi kırmadan zor duruma düşürmeden karşılıklı anlayış, saygı ve yardımlasma içinde olmamız gerektiğini savunuyoruz. İlgili yasa incelendiğinde zaman, kumarhane,disko,alkollü içki satan bar ve birahaneler için tütün ürünleri tüketilebileceği özel alanlar oluşturulmasına imkan verildiği ancak, restorant ve meyhane için böyle bir imkan verilmediği açık bir şekilde görülmektedir.

Söz konusu yasa yapılırken RES-BİR olarak bizler bu çelişkili durumun ortadan kaldırılmasını önerdik ve ne yazık ki olumlu bir yanıt alamadik.  

Basına yansıyan bu üzücü olay, ne yazık biz işletmeciler ve mekan sahiplerinin hergün karşılaştığı bir durumdur.

Aşırı alkol ve tütün tüketimine karşi olduğumuzu bu vesile ile vurgulamak isteriz.

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