Çeler’in Baf’tan uçuşu gündem oldu

Çalışma Bakanı Zeki Çeler, yurtdışı tatili için Baf Havalimanı’ndan uçmayı tercih etti ve kuzenleri ile Ürden'e gitti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, yurtdışı tatili için Baf Havalimanı’ndan uçmayı tercih etti.

Özel tatili için kuzenleri ile Ürden'e giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, kuzenleriyle tatil fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Çeler'in Baf Havalimanı’nı kullanması Türkiye basınında da yankı buldu.

İşte Türkiye basınında yer alan haberler:

“KKTC'li Bakan Zeki Çeler Rum havalimanını kullanarak tatile gitti

KKTC tarihinde ilk kez görevdeki bir bakan, Rum havalimanını ve Rumların verdiği pasaportu kullanarak tatilini geçirmek üzere Ürdün’e uçtu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın siyasi geçmişinden gelen Toplumcu Demokrasi Partisi’nin ikinci dönem Girne milletvekili olan Zeki Çeler’in, Rumların verdiği pasaportu kullanarak Güney’deki Baf Havalimanı'ndan uçması Kıbrıs Türk siyasi tarihinde bir ilki oluşturuyor.

Geçmişte Rum havalimanlarını kullanan Kıbrıslı Türk eski bakan ve milletvekilleri olduğu biliniyor ancak görevdeki bir bakanın ve milletvekilinin tatil amaçlı Rum havalimanını kullandığının ortaya çıkması ilk kez oluyor.”