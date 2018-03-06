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Çeler, asgari ücret için toplanma çağrısı yapacak

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Çeler, asgari ücret için toplanma çağrısı yapacak
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 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’na yarın toplanma çağrısı yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamasına göre, komisyon üyelerinin, Bakanlar Kurulu’nda bugün onaylanmasının ardından, Bakan Zeki Çeler, yarın sabah komisyona toplanma çağrısı yapacak. Çağrıdan sonra, 2018 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla komisyonun toplanması bekleniyor. 
Devlet kanadından 5, işveren kanadından 5 ve işçi kanadından 5 üyeden oluşan Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun ilk toplantısında Bakan Zeki Çeler de hazır bulunacak.

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